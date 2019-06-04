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"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر في السلطنة

الثلاثاء 04 يونيو 2019 07:22 م بتوقيت مسقط

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر في السلطنة

 

مسقط - الرؤية

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، هو المتمم لشهر رمضان 1440 هـ، وأن غدا الأربعاء 6 يونيو، هو غرة شهر شوال لعام 1440هـ، وبذلك يكون غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بيانًا جاء فيه: "تعلن اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة أن يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019م، يوافق يوم 29 رمضان 1440هـ، وأن اليوم الثلاثاء هو المتم لشهر رمضان للعام 1440هـ، وأن غدا الأربعاء 5 يونيو 2019 هو غرة شهر شوال لعام 1440هـ.

وبهذه المناسبة، ترفع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى جل وعلا أن يُعيد على جلالته هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، كما تهنئ الوزارة الشعب العماني والأمّة الإسلامية جميعًا بهذه المناسبة المباركة. وكل عام والجميع بخير

 

 .

 

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