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حاملة طائرات وقاذفة تجريان تدريبا مشتركا في بحر العرب

الأحد 02 يونيو 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

حاملة طائرات وقاذفة تجريان تدريبا مشتركا في بحر العرب

عواصم - الوكالات

شاركت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفة "بي-52" الأمريكيتان بتدريب مشترك في مياه بحر العرب، وفق ما أورد البنتاجون.

وجاء في بيان نشرته القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (والمعروفة أيضا تحت اسم الأسطول الخامس) أن مجموعة من الطائرات البحرية المرتبطة بحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، والقاذفة الاستراتيجية "بي-52" ("القلعة الطائرة") نفذت، السبت، عمليات عدة "في منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وأشار البيان إلى أن التدريب، الذي شاركت فيه طائرات "سوبر هورنت"، و"غرولر" ومروحيات، شمل أداء مهام قتالية عدة، بما فيها "محاكاة عمليات قصف دفاعا عن الأصول القومية".

وفي الشهر الماضي، أرسلت الإدارة الأمريكية حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن، وسربا من القاذفات إلى مياه الخليج بذريعة مواجهة أي تهديد محتمل على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من قبل إيران.

 

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