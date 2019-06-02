الاحتفاء بأفضل مرتل للقرآن الكريم في إزكي

الرؤية - ناصر العبري

أقيم بمسجد الهداية بمغيوث بولاية إزكي الحفل الختامي لمسابقة "أفضل مرتل" على مستوى ولاية إزكي ومسابقة مغيوث القرآنية التي ينظمها مركز الرحمن لتحفيظ القرآن بقرية مغيوث، وذلك تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد الريامي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بنزوى، وحضور سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل الولاية.

وبدأ الحفل بتلاوة عطرة رتلها الفاضل سلطان بن سالم التوبي وألقى الشاعر علي بن حمد التوبي قصيدة رائعة عن المناسبة، وقدم ماجد بن مطر الرواحي وعبدالله بن حمدان التوبي نشيدا نال إعجاب الحاضرين، فيما ألقى محمد بن سالم التوبي رئيس مركز الرحمن كلمة أشار فيها إلى آلية المسابقة وعدد المشاركين والبرامج الصيفية التي يقدمها المركز للمجتمع. وقدّم راعي المناسبة كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل المركز، مُبديًا إعجابه بفكرة المسابقة التي تنمي قدرات المشاركين في ترتيل كتاب الله وقدّم مجموعة من المشاركين تلاوات بأصواتهم الجميلة وبترتيل الآيات حسب ضوابط التجويد.

وفي الختام قام راعي المناسبة بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وجميع المشاركين في المسابقة. وحصل على المركز الأول في مجموعة شباب القرآن القارئ محمد المرغلي المصري، والمركز الثاني القارى حمد بن حسن الهنائي، والمركز الثالث الخليل بن أحمد العزري. وفي مجموعة أشبال القرآن حصل على المركز الأول أحمد بن ماجد الرواحي والمركز الثاني البراء بن أيوب الرواحي والمركز الثالث محمد بن صالح الصبيحي.