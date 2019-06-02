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"كمبينسكي مسقط" يدعم الأطفال الأيتام بـ"الخير وافي"

الأحد 02 يونيو 2019 05:18 م بتوقيت مسقط

Kempinski Hotel Muscat supports orphans in the Sultanate in collaboration with Al Khair Waafi2
Kempinski Hotel Muscat supports orphans in the Sultanate in collaboration with Al Khair Waafi
Kempinski Hotel Muscat supports orphans in the Sultanate in collaboration with Al Khair Waafi3

مسقط – الرؤية

دعم فندق كمبينسكي مبادرة السوق الخيري "الخير وافي" بالاشتراك مع مجموعة من رواد الأعمال المحليين لجمع المبالغ المالية من أجل الأطفال الأيتام في كافة أرجاء السلطنة. واستضاف فندق كمبينسكي مسقط بصفته "الراعي الرسمي للضيافة" الحدث في قاعة مسقط، حيث عرضت 35 شركة تجارية سلع استهلاكية مختلفة للزائرين يعود ريعها بالكامل إلى الأطفال الأيتام خلال عيد الفطر المبارك.

وقال كارستن ڤيجانت - المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط: من واجبنا كجزء من المجتمع أن ندعم المنظمات الخيرية المحلية من أجل الصالح العام للمجتمع. وتعد "الخير وافي" مبادرة رائعة لتشجيع العمل التطوعي من أجل إحداث تغيير إيجابي. ويسعدنا أن نستضيف هذا الحدث الخيري في إطار جهودنا المبذولة لدعم الأيتام في عُمان. وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة وجمعية بهجة الأيتام العمانية ودار العطاء، وتم جمع مبلغ 126,742 ريالا لدعم 3,420 أطفال أيتام.

يُعَد فندق كمبينسكي مسقط وجهة ضيافة فخمة فريدة من نوعها في قلب مشروع الموج مسقط، ويشغل أكثر من ستة كيلومترات على طول الخط الساحلي الرائع. ويمكن للضيوف اختبار مفهوم التَرَف الخالص بفضل اشتماله على 310 غرف وأجنحة و77 شقة وفيلا على شاطئ البحر ومرافق للإجتماعات مزوّدة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى 10 مطاعم ومقاهٍ متنوع وناد رياضي مجهّز بالكامل ومركز سبا مميز.

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