افتتاح مسجد مرابط الخيل بقرية المنصور في الرستاق

الرستاق- طالب المقبالي

احتفل بقرية المنصور بولاية الرستاق بافتتاح مسجد مرابط الخيل الذي أقيم على أرض تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع.

ويتسع المسجد لأكثر من 200 مصل، وبلغت مساحة البناء 381 متراً مربعاً، ويشتمل المسجد على مرافق منها دورات المياه وغرفة للإمام. وقال سليم بن سالم بن محمد الحراصي وكيل المسجد إنه تم اعتماد الخرائط لمصلى النساء ليكون إضافة للمسجد عند توفر التبرعات والسيولة المالية. ويتميز المسجد بموقع يخدم العابرين بطريق الباطنة السريع على جسر جماء- المنصور.

وخلال الافتتاح، ألقى المهندس هارون بن ناصر العوفي محاضرة وجه فيها الشكر إلى الأهالي الذين تبرعوا لبناء المسجد وإقامته، وتحدث في محاضرته عن أهمية المبادرة في السعي للخير وأخذ زمام المبادرة لإقامة أي مشروع من شأنه خدمة الإنسان، وتحقيق ميزة الإيجابية والمبادرة في نفس المسلم.