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"أصباغ جوتن" تدعم الأسر المعسرة في رمضان

الأحد 02 يونيو 2019 04:37 م بتوقيت مسقط

"أصباغ جوتن" تدعم الأسر المعسرة في رمضان

 

مسقط – الرؤية

أنهى فريق من موظفي شركة "أصباغ جوتن" برنامجاً لدعم الأسر المعسرة خلال شهر رمضان الفضيل، إلى جانب تقديم الهدايا والتبرعات للأطفال المنومين في المستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار ممارسة الشركة لمسؤوليتها المجتمعية.

وشمل البرنامج زيارات لـ10 أسر بالتعاون مع فريق جمعية الرحمة الخيرية، حيث تم تسليم قسائم شرائية قبل بداية شهر رمضان لمساعدة هذه الأسر على تلبية احتياجات الشهر الكريم،  كما زار الفريق 50 طفلاً من المنومين في المستشفى السلطاني، وتم تسليمهم قسائم شرائية ليتمكنوا من الحصول على مستلزمات العيد.

وقال بدر المقدسي، مدير الموارد البشرية في أصباغ جوتن: أتاحت هذه المبادرة المجتمعية فرصة رائعة لنا كأفراد في أصباغ جوتن للتواصل مع العائلات وزيارتهم كفريق واحد بالتعاون مع جمعية الرحمة الخيرية لإدخال السرور إلى قلوبهم خلال شهر الخير رمضان. إن أحد أهم القيم التي نؤمن بها على الدوام هي مشاركة الأحداث واللحظات مع العائلة وصنع الذكريات لدى كل فرد.

وأضاف المقدسي: نعلم جميعاً أن تقاليد وعادات الاحتفال بعيد الفطر في عُمان تتضمن شراء الملابس الجديدة وتزيين المنزل لاستقبال الضيوف. وأردنا هذا العام أن نشارك فرحة العيد مع الأطفال الذين حرموا من هذه اللحظات لوجودهم في المستشفى خلال هذه الفترة. كانت لحظات رائعة بالفعل حين رأينا الابتسامة تعلو هذه الوجوه الصغيرة.

وتعد برامج المسؤولية المجتمعية التي تمَّ تنفيذها في رمضان امتدادًا لخطة شاملة تمتد حتى نهاية العام وتشمل العديد من الفعاليات، حيث كان فريق الشركة قد أكمل في مارس الماضي مبادرة بيئية تضمنت زراعة 90 شجرة ورد في متنزه الأنصب بمشاركة مدير عام أصباغ جوتن بيرمورتن آرفولد في مبادرة تشير إلى جهود الشركة في المجال البيئي.

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