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وزير سعودي يعتذر للمواطنين

الأحد 02 يونيو 2019 02:48 م بتوقيت مسقط

وزير سعودي يعتذر للمواطنين

 

الرياض – الوكالات

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، اعتذاره "الشخصي" لسكان المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة، نتيجة عطل فني طارئ.

وقال خالد الفالح، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أعتذر شخصيا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عطل فني طارئ".

وتابع: "أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تمكن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله".

ولفت الوزير السعودي، إلى "أنه يعمل مع الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك".

​وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية قالت إنه "تمت إعادة الخدمة إلى ما يقارب 94% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكل حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقت قصير".

وذكرت أنه "تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فورا، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلا".

​وكانت بعض مناطق المملكة الجنوبية في السعودية شهدت حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ. وبحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية فإن الانقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات أمس السبت في مناطق جازان وعسير ونجران.

من جانبه، وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.

 

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