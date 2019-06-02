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"الفني للصناعات التحويلية" يجتمع بـ41 منشأة مخالفة لنسب التعمين

الأحد 02 يونيو 2019 09:43 ص بتوقيت مسقط

"الفني للصناعات التحويلية" يجتمع بـ41 منشأة مخالفة لنسب التعمين

مسقط - الرؤية

اجتمع الفريق الفني المختص بمتابعة التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بـ41 منشأة صناعية لم تحقق نسبة التعمين المقررة لتأكيد ضرورة استغلال الكفاءات العمانية في مختلف المستويات الوظيفية في المؤسسات وعدم حصر نسبة التعمين على الوظائف الدنيا.

ويضم الفريق المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 55/2019م ممثلي الجهات ذات العلاقة بالتشغيل في القطاع وهي وزارة القوى العاملة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووحدة الدعم والتنفيذ والمتابعة وجمعية الصناعيين العمانية.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة رئيس الفريق الفني الخاص بمتابعة التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية: شهدت الفترة الماضية منذ تشكيل الفريق استقبال خطط التعمين المقترحة من قبل الشركات والمتضمنة عددا الوظائف المقترحة عن طريق التوظيف المباشر والتوظيف المقرون بالتدريب وخطة الإحلال، وسيجري تحليل الخطط المقدمة من قبل المنشآت الصناعية لتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها والعمل على معالجتها ومتابعة سير وإلتزام الشركات بخطط التعمين المحددة كما سيتم رفع المقترحات المناسبة للمسؤولين وفقا لتحديات القطاع وحساسيته.

وأوضح أن الفريق يختص بحصر جميع الفرص الحالية الوظيفية للعمانيين وكذلك المتوقعة والمتفق عليها في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال الاجتماع بالمنشآت الصناعية والتباحث معها والحصول على خطط التعمين والتشغيل المعدة في هذا الجانب ومتابعة المنشآت الصناعية الواقعة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة للإلتزام بخطط التشغيل.

وقال المهندس سامي الساحب: وبالنسبة لتوفير الكفاءات الوطنية المناسبة فيختص الفريق بتحديد المهارات ومتطلبات التدريب مع الصندوق الوطني للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية المؤهلة للقيام بأعمالها في القطاع الصناعي حيث يقوم الفريق بالنظر في فرص الاحلال في المشاريع الاقتصادية ومتابعتها، كما يختص الفريق بتحليل التحديات الناتجة من عدم موائمة بيانات التشغيل والأنشطة مع وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والعمل على تحديث وتوحيد هذه البيانات كما سيعمل الفريق على دراسة وتحديد تحديات التشغيل والاحلال في القطاع وتقديم مقترحات لزيادة جاذبية القطاع.

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