"لولو هايبرماركت" يدشن بطاقات هدايا للتسوق بقيم متعددة

مسقط – الرؤية

أطلق لولو هايبر ماركت ، أكبر متاجر التجزئة في المنطقة ، بطاقة هدايا جديدة متعددة القيمة تحت شعار "هدية واحدة ، خيارات غير محدودة". وتعد بطاقة هدايا التسوق أفضل هدية لأي مناسبة وخدمة إضافية ممتازة لتحسين تجربة التسوق للعملاء.

وتم تدشين بطاقة الهدايا في السوق العُمانية بحضور عدد من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين الحكوميين ، كما حضر الفعاليات يوسف علي مسليام ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة لولو ، وأشرف علي المدير التنفيذي وأنانت أي في مدير لولو عُمان والهند وسريلانكا وشبير كي. أي. المدير الإقليمي عُمان وعدد من المسؤولين في المجموعة.

وقال أنانت أي في مدير لولو في سلطنة عمان وسريلانكا والهند: سعداء لإطلاق بطاقات هدايا التسوق لعملائنا. وتتماشى المبادرة مع هدفنا المتمثل في تقديم تجربة تسوق عالمية المستوى. كما تعد بطاقة هدايا التسوق عبارة عن هدية مثالية يمكن أن توفر لك الاستمتاع بتجربة تسوق رائعة.

ومن خلال المبادرة المبتكرة ، يمكن للمتسوقين منح أصدقائهم وعائلتهم وزملائهم الحرية المطلقة في اختيار شيء يرغبونه حقًا، حيث تم تصميم بطاقة الهدايا لتناسب المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد والأعياد واحتفالات الذكرى السنوية والاحتفالات الدينية.

وتتوفر بطاقات التسوق في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في عمان، وتأتي بثلاثة فئات: 10 ريالات، 25 ريالا، و 50 ريالا. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من المبلغ الكامل المتاح في إجمالي قيمة البطاقة دون رسوم إضافية على البطاقة. والبطاقة صالحة لمدة 12 شهرا من تاريخ الشراء ويمكن استخدامها عدة مرات في عدة معاملات حتى يتم استهلاك القيمة الإجمالية للبطاقة.