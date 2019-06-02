"بيك أب فوتون تونلاند" تجمع قوة الأداء وعصرية التصميم

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تلقت بيك آب فوتون تونلاند Foton Tunland - كابينة مفردة، التي تم إطلاقها في عُمان مؤخرًا ، ردود فعل جيدة من العملاء نظرًا لقوتها وأدائها المتفوق وهندستها الدقيقة ومظهرها القوي، حيث تجمع بيك آب فوتون بين التصميم الأصلي مع القوة والأداء والموثوقية للعلامات التجارية المعروفة ذات السمعة العالمية من أجل ميزاتها الرئيسية في نظام الدفع.

وتتوفر بيك آب فوتون تونلاند كابينة مفردة في خيارات الدفع الثنائي والرباعي. كما أنها مجهزة بمحرك البنزين من الجيل الجديد سعة 2,4 لتر مما يجعلها أقوى سيارة بيك آب في فئتها. وتشمل ميزات بيك آب فوتون تونلاند كابينة مفردة إلكترونيات Bosch والفرامل المانعة للانغلاق+ التوزيع الالكتروني لقوة الفرملة والتحكم الإلكتروني بالثبات ABS + EBD و ESC وتشخيص الأعطال (جهاز تشخيص الأعطال الذاتي ورصد ضغط الإطارات) ووسادة هوائية مزدوجة ورادار مع نظام إنذار.

وقال متحدث باسم رمال الخليج الكبرى: لسنا متفاجئين من أن فوتون تونلاند تحصل على تعليقات إيجابية للغاية من العملاء في السلطنة، حيث أن فوتون تونلاند مركبة جبارة يمكن استخدامها لأغراض متعددة، كما أن النظام الديناميكي الممتاز والمجهز من تونلاند قوي وموثوق به، ليس فقط لتوفير الوقود وخفض الانبعاثات ، ولكن أيضًا تضمن الاستقرار ، مما يسمح للسائقين بالاستمتاع الكامل بالتجربة. وأضاف أن شاحنة العمل الخفيفة تجسد كل ما ترمز إليه العلامة التجارية فوتون - التصميم المذهل والتكنولوجيا المتقدمة والأداء القوي المسيطر. وتسعى فوتون جاهدة إلى تلبية احتياجات أسواق السيارات العالمية بالسيارات ذات الجودة العالية، وبأسعار معقولة مدعومة بإمداد أفضل التقنيات الحالية وكذلك الجديدة منها. وقد مكنت المشاريع المشتركة الهائلة مع الشركات المصنعة ذات السمعة العالمية والعلامات التجارية للمكونة الرئيسية، شركة فوتون من إدراج الهندسة المستدامة والأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في كل سيارة من طراز فوتون.