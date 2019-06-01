يشتري لصديقته هدية بـ99 ألف دولار

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عبرت فتاة صينية عن دهشتها من الهدية التي استلمتها من صديقها في عيد الحب الصيني، وهي حقوق استخدام 210 هكتارات من المياه المفتوحة في المحيط الهادئ.

وحصل صديقها على تلك المساحة عن طريق مزاد على الإنترنت، ويقال إن صديقها دفع 662682 يوانا (حوالي 99 ألف دولار أمريكي) مقابل تلك الهدية. وعرض الهدية على صديقته لتعويضها عن عدم شرائه هدية لها في عيد الحب الصيني. وتفاخرت الفتاة بالهدية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية في مقاطعة شاندونغ الصينية لقطات مأخوذة من تطبيق "وي تشات" الشهير، وتظهر فيه الفتاة وهي تخبر صديقاتها بأنها تلقت هدية غير عادية في عيد الحب. وذكرت أن صديقها فاجأها بشراء "جزء من البحر" بعد أن عاتبته على نسيانه هدية عيد الحب. وشاركت على الشاشة صفحة المزاد التي تعرض سعر العرض الفائز، وكذلك الموقع على الخريطة وصور للمحيط.

وعلق البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأن لفتة الصديق "رومانسية للغاية"، في حين جزم البعض الأخر بأن الموضوع برمته مزيف وغير حقيقي فكيف لشخص أن يشتري حقوق استخدام جزء من المحيط؟!

وقال أحد المحامين الصينين معلقا على هذا الموقف: "ينص قانون الملكية على أن المياه الإقليمية ملك للدولة ولا يمكن بيعها أو شراؤها. ولكن في نفس الوقت تحمي الدولة حقوق الاستخدام إذا تم الحصول عليها بشكل قانوني. ووفقا للقانون الصيني بشأن استخدام المناطق البحرية، يمكن للمنظمات والأفراد التقدم بطلب للحصول على حقوق استخدام البحر من خلال القسم الإداري للشؤون البحرية".