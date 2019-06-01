بالصور.. حركة تجارية نشطة في "هبطة الرستاق"

الرستاق - طالب المقبالي

شهدت هبطة الرستاق يومي الجمعة والسبت حركتة كبيرة وذلك لتزامنها مع إجازة نهاية الأسبوع، وبدأت الهبطة مع ساعات الفجر الأولى ببيع الأبقار والأغنام ومختلف احتياجات ولوازم عيد الفطر المبارك من البهارات والثوم والحطب وخصفة الشواء وحطب المشاكيك وغيرها من المستلزمات.

وتراوحت أسعار الأبقار بين 300 إلى 600 ريال للرأس الواحد ، بينما تراوحت أسعار الأغنام بين 50 إلى 150 ريالا. وكعادة سوق الرستاق وهبطة العيد لم تقتصر على بيع مستلزمات العيد فحسب وإنما شملت المنتجات المحلية كالرطب والفواكه الموسمية التي تنتجها الولاية في هذا الموسم من الصيف تحديداً. كما يتم بيع المنتوجات والمشغولات الحرفية اليدوية التي تمارس في الولاية.