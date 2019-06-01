فريق حفظ النعمة يكرم المتطوعين والمساهمين في الأنشطة خلال الشهر الفضيل

البريمي - سيف المعمري

كرم فريق حفظ النعمة التطوعي بالبريمي المشرفين والمتطوعين والمساهمين في أنشطة الفريق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440، وذلك تحت رعاية راشد بن سالم بن سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة فن الجودة الوطنية للمصاعد والسلالم المتحركة بقاعة فرصة بنادي النهضة بالبريمي، حيث تم تكريم المتطوعين الذي حصلوا على أعلى معدل من ساعات التطوّع في الفريق خلال الشهر الفضيل، وتكريم المشرفين على عمل الفريق خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تكريم المساهمين في دعم الفريق ماديا ومعنويا.

وألقت أحلام بنت راشد المقبالية رئيسة فريق حفظ النعمة كلمة تطرقت فيها للحديث عن فكرة تأسيس الفريق، والتحديات التي واجهت المتطوعين في بداياتهم، ثمّ الحديث عن رسالة الفريق المتضمنة ضرورة ترشيد طهي الطعام وتوزيع الزائد عن الحاجة على الجيران أو الأقارب أو العمال في مختلف مواقعهم.

بعد ذلك تحدث جاسم بن سالم الهاشمي قائد الموسم الثامن لفريق حفظ النعمة التطوعي موضحا أن عدد المتطوعين هذا الموسم بلغ 60 متطوعا، و11 فريقا، كما بلغ متوسط ساعات التطوع اليومية للمتطوعين 25 ساعة، كما استعرض الهاشمي إحصائيات كميات الطعام الزائد التي تصل إلى مقر الفريق خلال الشهر الفضيل، وعدد الأطباق التي تم توزيعها والمستفيدين منها.

يذكر أن فريق حفظ النعمة تأسس في ولاية البريمي عام 2012، وتزامن تأسيسه مع شهر رمضان المبارك، وتمحورت فكرته حول خدمة مجتمع الولاية بفكرة نوعية، تعالج قضية يعاني منها المجتمع وهي الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب، وخاصة في شهر رمضان المبارك وما تصاحب الموائد الرمضانية وخاصة في الإفطار من تبذير وهدر.

وقد حظي الفريق باهتمام المجتمع وشارك في كثير من الفعاليات المجتمعية كما حصل على العديد من الجوائز، أبرزها تتويجه بالمركز الأول في مسابقة الفرق التطوعية في نسختها الثانية لعام 2016م، والمركز الثاني في مجال الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع في النسخة الرابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب لعام 2016م.