"فن الونة" في برنامج "قبل الافطار" على "صوت الرؤية"

الرؤية - مريم البادية

ناقشَ برنامج "قبل الافطار" على إذاعة "صوت الرؤية"، في فقرة أصالة، الفن الشعبي "الونة"، وهو غناء الذكريات والغزل، ويؤدِّيه البدو بشكل منفرد وهو على ظهر الناقة حتى يطرد عنه النوم أثناء المسير في الرحلات الليلية الطويلة.

واستعرضَ المذيعان أحمد الفهدي وزمرد الهنائية، هذا الفن الذي يؤدى في الوقت الحالي في شكل حلقات؛ حيث تلتف الناس حول المغني ويضع راحتيه على خده ويغلق عينيه أثناء الغناء، كما يشاركه في الغناء رجل آخر؛ حيث يقوم بترديد آخر بيت من الشطر، ويعيده بذات المستوى الذي غناه المغني الرئيسي. ولهذا الفن مسميات عديدة؛ حيث يطلق عليه في ولاية صحار "بنت العرب"، بينما في البريمي "ولد العرب"؛ وذلك نسبة إلى بداوة هذا الفن، كما يطلق عليه مسمى "النوح" وذلك إشارة إلى طابعه الميال للحزن أثناء أدائه.