غادة عبدالرازق تفقد ثروتها وتدخل السجن في "حدوتة مرة"

القاهرة - الوكالات

شَهِدت آخر حلقات مسلسل "حدوتة مرة" -والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق- تطورات سريعة بعدما فقدتْ مروة سلطان التي تقوم بدورها غادة كل ما تملكه وزُجّ بها في السجن.

ونجح زوجها طارق التميمي -الذي يقوم بدوره مجدي كامل- بخداعها، وحصل منها على توكيلٍ رسمي عام، مدعياً أنه سيقوم بنقل ملكية شركته إليها. فكان أن استولى على كافة أموالها قبل أن يبلغ الشرطة عنها لقيامها بتزوير اسمها لمدة 20 سنة من مرة السيد غراب إلى مروى سلطان، واتفاقها مع مساعده على تدمير شركته. اللافت أنها لم تتوقَّع تصرفات زوجها والمكيدة التي أوقعها بها بعد أن عرف جزءاً من ماضيها. فيما يبقى السؤال الأكبر كيف سيتصرف أبناؤها الثلاثة الذين أنجبتهم وقامت ببيعهم، وبينهم الابنة التي تبناها زوجها الذي أوقع بها. خاصةً أنها تتابع حياة البنتين والولد مع عائلاتهم عن قرب من فترةٍ طويلة. وبعد إلقاء القبض عليها في أحداث العمل والتحقيق معها، أنكرت تزوير الأوراق وتهمة التآمر على زوجها وشركته. علماً بأنه طلّقها بالتزامن مع إلقاء القبض عليها في منزله وشرح لها ما عرفه من معلومات؛ سواء عن طريق المهندس كريم الذي يقوم بدوره محمد مهران أو عن طريق والديه اللذين كانا يعرفان مرة في مرحلة حياتها بالإسكندرية قبل القدوم إلى القاهرة.