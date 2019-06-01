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إعلان المخطط التفصيلي لـ"خزائن الاقتصادية" قريبا.. وبدء الإنشاءات في النصف الثاني

السبت 01 يونيو 2019 05:23 م بتوقيت مسقط

إعلان المخطط التفصيلي لـ"خزائن الاقتصادية" قريبا.. وبدء الإنشاءات في النصف الثاني

 

مسقط – العمانية

 

تستعد شركة مدينة خزائن الاقتصادية - المدينة المتكاملة الممتدة على مساحة 52 مليون متر مربع في ولاية بركاء - للإعلان عن المخطط التفصيلي لـ "خزائن". وأوضح خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لـ "خزائن" أن التصاميم التفصيلية للمدينة الاقتصادية وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا وسيجري الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة على أن يتم إسناد أول عقود الإنشاءات وبدء أعمال الإنشاءات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويأتي إعلان "خزائن" بعد أيام من توقيع أولى الاتفاقيات الاستثمارية لتأسيس مشروعين صناعيين في مدينة خزائن مع مستثمر أجنبي حيث يركز المشروع الأول الذي تنفذه شركةHEMA LEADING LINE على إنتاج منتجات متنوعة في مجال مزج المواد الخام البتروكيماوية الداخلة في أعمال البناء والطرق أما شركةMuscat Manufacturing and Industries  فستقوم بإنشاء وحدة تصنيع محلية - في خزائن- لإنتاج أنظمة ومعدات لتنقية المياه ومعالجتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "خزائن" إن المدينة الاقتصادية تستعد لتوقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار المشابهة خلال الأسابيع القادمة وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين في السلطنة ودول الخليج والعالم حيث تتمتع مدينة خزائن الاقتصادية بموقعها الإستراتيجي بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي ومدينة مسقط.

 

وأكد البلوشي أن الاستثمار والمشاريع تساهم في تحقيق الرؤية المستهدفة من إقامة مدينة خزائن الاقتصادية والتي تتمحور في زيادة الاستثمارات الخارجية وتحويل المواد الأولية سواء المحلية أو العالمية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تخدم السوق المحلي وتصدر إلى الأسواق المجاورة والعالمية. وتم التركيز خلال الشهور الماضية على تهيئة العوامل الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الجديدة والرائدة في المنطقة حيث إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة مجموعة أسياد تأتي أكلها من خلال استقطاب الشركات الأجنبية والتي من شأنها إيجاد العديد من فرص العمل ودعم جهود النمو الاقتصادي التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في القطاع اللوجستي، إلى جانب تحفيز أنشطة القيمة المضافة.

وتعد مدينة خزائن الاقتصادية أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة حيث ستضم المرحلة الأولى من المدينة مرافق فريدة من نوعها مثل أول ميناء بري في السلطنة والمنطقة الحرة والمجمعات اللوجستية والصناعية ومرافق البنية الأساسية الاجتماعية ومرافق سكنية وتجارية وترفيهية أخرى.

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