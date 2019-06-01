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"مسقط للمقاصة" تستعد لتنظيم مؤتمر المالية الإسلامية في صلالة

السبت 01 يونيو 2019 05:20 م بتوقيت مسقط

"مسقط للمقاصة" تستعد لتنظيم مؤتمر المالية الإسلامية في صلالة

 

 

مسقط - العمانية

 

 تنظم شركة مسقط للمقاصة والإيداع بالتعاون مع توافق للاستشارات (عمان - ماليزيا) في الرابع عشر من يوليو المقبل المؤتمر الثاني للمالية الإسلامية بصلالة تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام عدد من كبار المختصين في المالية الإسلامية منهم الدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ الدكتور أشرف هاشم الرئيس التنفيذي لأكاديمية إسراء للاستشارات وعدد من المهتمين بقطاع المالية الإسلامية من داخل السلطنة من بينهم إبراهيم بن ناصر الصوافي والشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي .

 

ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الرئيسية في عدد من المجالات المختلفة للمالية الإسلامية والتحديات التي تمر بهذه الصناعة ومن أهم المحاور التي سوف يتم التركيز عليها هي المالية الإسلامية والتنويع الاقتصادي، أما المحور الثاني فيسلط الضوء على أهم القضايا المعاصرة في المالية الإسلامية، كما سيتم التركيز على الصكوك كأحد المحاور الرئيسية في المؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر يعقد عدد من حلقات العمل التخصصية تستهدف شريحة من المصرفيين والقانونيين والباحثين والمهتمين بالمالية الإسلامية والاقتصاد من أساتذة وطلبة وباحثي دراسات عليا وغيرهم من المهتمين بكل ما يتعلق بأدوات المالية الإسلامية. ويتوقع المنظمون أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من داخل السلطنة وخارجها، كما يشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين بالبنوك المركزية الخليجية ومسؤولي البنوك المحلية.

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