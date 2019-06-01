تعاون بين "التنمية الاجتماعية" و"شل عمان" لتوفير ألواح الطاقة الشمسية في "رعاية الطفولة"

مسقط – الرؤية

وقعت شل عُمان مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية لإنشاء نظام متكامل للطاقة الشمسية وطرح برنامج تعليمي في مركز رعاية الطفولة في الخوض، وذلك بمناسبة يوم اليتيم الإسلامي.

وأقيمت مراسم التوقيع ضمن فعاليات حفل الإفطار المنعقد احتفالًا بمناسبة يوم اليتيم الإسلامي تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني الموقر. ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وكريس بريز، رئيس شركة شل في سلطنة عُمان، والدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل العمانية للتسويق. وحضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وشل عُمان وبعض الجمعيات الخيرية في السلطنة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستعمل شل عُمان على توفير ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة في مركز رعاية الطفولة، إضافة إلى طرح البرنامج التعليمي “NXplorer” المختص بمجالات العلوم، والتكنولوجيا ، والهندسة، والرياضيات.

وقال الدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل العُمانية للتسويق: لطالما كانت شل عُمان سباقة عندما يتعلق الأمر باتخاذ المسار المبتكر والفعال لإحداث أثر إيجابي في المجتمع. وفي إطار مواصلة مسيرتنا كرواد في رحلة التغيير، يسرنا أن نتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ مشروع نظام الطاقة الشمسية المتكامل وتدشين البرنامج التعليمي في مركز رعاية الطفولة في الخوض. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع التزام شل عُمان المستمر في تعزيز التطور والاستدامة في مجال الطاقة في السلطنة، وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية وتمكينها من خلال المعرفة وفرص الأعمال التي سيزودهم بها المشروع، وإضافة إلى تعزيز اهتمام الشباب العماني بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والبيئة، وبالتالي المساهمة في صياغة المشهد المستقبلي للطاقة في عمان والتنوع الاقتصادي.

ومن جانبه قال كريس بريز، رئيس شركة شل في سلطنة عُمان: "إن هدف شل عُمان هو القدرة على تحقيق التقدم في مجال الطاقة معًا؛ من خلال تقديم المزيد من حلول الطاقة المتجددة. ويسرنا اليوم أن نوحد جهودنا مع وزارة التنمية الاجتماعية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مركز رعاية الطفولة في الخوض. حيث سيساهم ذلك في تقليل تكاليف تشغيل المركز وخفض استهلاك الكهرباء المنتجة عن طريق حرق الغاز، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة".

وكجزء من مبادرة شل عمان، ستقوم إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية المدربة من قبل برنامج شل انطلاقة بعملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية والمساعدة في تدريب الفرق المعنية في الوزارة على صيانتها والاهتمام بها. وستجرى دراسة عينية لكفاءة استخدام الطاقة؛ لتحديد مجالات التحسين للمركز في المستقبل.