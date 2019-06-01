بماذ غرد رئيس الوزراء القطري خلال مشاركته في "قمم مكة الطارئة"

مكة المكرمة - الوكالات

أكد رئيس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن مشاركته في أعمال قمم مكة الـ3 تأتي انطلاقا من دعم بلاده للعمل العرب والإسلامي المشترك.

وقال آل ثاني، في تغريدة نشرها أمس الجمعة من مكة المكرمة: "بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تشارك دولة قطر في قمم مكة الثلاث انطلاقا من دعمها للعمل العربي والإسلامي المشترك".

ونشر رئيس الوزراء القطري هذه التغريدة بعد أن شارك ممثلا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمتين الطارئتين الخليجية والعربية بقصر الصفا في مكة، اللتين دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات الإقليمية.

وشاركت قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو .