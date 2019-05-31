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بالفيديو... خرج من السجن بعد دفع "أكبر دية في الخليج"

الجمعة 31 مايو 2019 03:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو... خرج من السجن بعد دفع "أكبر دية في الخليج"

 

احتشد جموع من الكويتيين لاستقبال الضابط الكويتي السابق خالد نقا العازمي، المدان بقتل الإعلامية الكويتية هداية سلطان، قبل 18 عام، عقب الإفراج.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة الإفراج عن العازمي، وهو يتوجه بالشكر للقيادة وأبناء قبيلته "العوازم" وكل الذين ساندوه، وساعدوه على دفع الدية 10 ملايين دينار.

كما توجه الضابط السابق بالشكر لذوي الفقيدة بعد تنازلهم عن القصاص داعيا لها بالرحمة والمغفرة، وسط ترحيب الجميع به.

يشار إلى أن العازمي كان يعمل ضابطا، وأقدم على قتل الإعلامیة في شھر مارس عام 2001 رمیا بالرصاص داخل سیارتھا، بسبب مقال نشرته في مجلة "المجالس" التي كانت تترأسھا، بعدما اعتبر العازمي أن المقال يمس فتیات عشیرة العوازم التي ينحدر منھا.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كثفت الضوء على جمع أكبر فدية في الشرق الأوسط والبالغة 10 مليون دينار كويتي أي ما يقارب "33 مليون دولار" لقاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان السالم التي قتلها خالد نقا العازمي منذ 18 سنة.

​وكانت هداية سلطان السالم قد نشرت مقالا قالت فيه، بأن فتيات عشيرة العوازم التي ينتمي إليها خالد نقا العازمي، يودين رقصة إغرائية. ليقوم العازمي بإطلاقه ست رصاصات على الإعلامية ويرديها قتيلة. وحُكم عليه بالإعدام ومن ثم خفّف الحكم المؤبّد وقضى مدة 18 سنة في السجن.

 

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