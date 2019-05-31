الجمعة, 31 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف

الجمعة 31 مايو 2019 02:02 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف

 

مكة المكرمة - الوكالات

ناشد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح دول مجلس التعاون الخليجي بأن تقوم بتحقيق آمال وتطلعات أبنائها، وووضع حد للخلافات التي أضرت بمصالحها وبوحدة موقفها.

وقال أمير الكويت، في كلمة ألقاها أمام القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال:"إن منطقتنا عانت لسنوات عديدة حروبا وصراعات ضاعفت من آلامنا وعمقت جراحنا لنشهد اليوم تطورات خطيرة ومتسارعة بكل تداعياتها المهددة لأمننا، كما لا زال محيطنا العربي يعاني توترا وتأزما غير مسبوقين".

وأضاف أن كل هذه التطورات الخطيرة اليوم تؤكد على "أهمية استمرار لقائنا دائما في إطار منظومتنا الخليجية والحرص على وحدة صفوفنا للحفاظ على مصالح دولنا وضمان مستقبل شعوبنا".

وأكد على ضرورة التواصل مع "أصدقائنا وحلفائنا"، محذرا من "أن التصعيد لن يقود إلا للصدام والدمار لكل مقدراتنا وأنه لابد من تغليب الحكمة والتمسك بخيار الحوار لاحتواء الموقف ولتجنيب منطقتنا ويلات حروب عانينا منها طويلا".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 مايو 2019

تعليق أمير الكويت على الأحداث الأخيرة في الخليج

المزيد

21 فبراير 2017

أمير الكويت يستعرض مع سفراء دول الخليج تعميق التعاون

المزيد

05 ديسمبر 2017

أمير الكويت يدعو لتشكيل لجنة لفض المنازعات بين دول الخليج

المزيد

22 أبريل 2019

أمير الكويت يستقبل وزير الإعلام في مستهل مشاركة السلطنة ضيف شرف الملتقى الإعلامي العربي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شهاب بن طارق يلتقي رئيس الوزراء القطري في مكة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يونيو 2019

الاقتصاد - محلي

توجيهات سامية من جلالة السلطان للمستثمرين بمحافظة مسندم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلومبرج" تكشف تفاصيل "الصفقة الكبرى" لإنهاء الصراع الخليجي

دولي - أخبار

انخفاض جديد في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

وكيل "النقل" لـ"الرؤية": 1.3 مليار ريال تكلفة إنشاء مشاريع طرق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة