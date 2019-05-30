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القلب الوطن

الخميس 30 مايو 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

القلب الوطن

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

لا ...دعْ يديك وخلّ الثغر يكتبني!

ماحاجتي الحبرَ والأشواق تأكلني

//

قسّمْ كما شئتَ محرابا وأمكنة

وارسم حدائق للأزهار تسكنني

//

وابن المعابد كي تحظى بأضحية

فبين نهديَّ حد السيف يذبحني

//

ياقادح النار أغلقْ باب كوّته

تكفي المصائب والنيران في وطني!!!

//

اصمت كفى ...هس...فبوح الصمت أغنية

يُدندن الشفة الحرّى ويُسمعني

//

تُنغّمُ الآن موال الجياع وما

في خيمة البرد من بؤسٍ ومن شجنِ

//

آهٍ نعم دعْ حروف المتعبين هنا

وابن المدائن قرب النهر تقطنني!

//

جعلتُ قلبي أوطانا لنكبتهم

وشمس حبك في الأرجاء تغمرني

//

فاترك شعورك يبني عندهم وطنا

مشعشع الحرف في حب وينزفني!!

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