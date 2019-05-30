القلب الوطن

د. ريم سليمان الخش | باريس
لا ...دعْ يديك وخلّ الثغر يكتبني!
ماحاجتي الحبرَ والأشواق تأكلني
//
قسّمْ كما شئتَ محرابا وأمكنة
وارسم حدائق للأزهار تسكنني
//
وابن المعابد كي تحظى بأضحية
فبين نهديَّ حد السيف يذبحني
//
ياقادح النار أغلقْ باب كوّته
تكفي المصائب والنيران في وطني!!!
//
اصمت كفى ...هس...فبوح الصمت أغنية
يُدندن الشفة الحرّى ويُسمعني
//
تُنغّمُ الآن موال الجياع وما
في خيمة البرد من بؤسٍ ومن شجنِ
//
آهٍ نعم دعْ حروف المتعبين هنا
وابن المدائن قرب النهر تقطنني!
//
جعلتُ قلبي أوطانا لنكبتهم
وشمس حبك في الأرجاء تغمرني
//
فاترك شعورك يبني عندهم وطنا
مشعشع الحرف في حب وينزفني!!