قبة الصخرة،، القبة المنورة

أبو نبراس البوصافي | مسقط
يا قبًّةً ضُرِبتْ بأرضِ المشْرقِ
فتبوأتْ في الغربِ مثل البيْرقِ
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هي درةٌ بٌعثتْ على سعْف الرُّبى
والكبرياءُ رداؤها في الفيلقِ
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ما بينَ تدْمُرَ والبقاعِ وغزَّةٍ
يُتْلى أذانُ القبلتيْنِ الأعْرقِ
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الثلجُ يحْضُنها بكلِّ موَّدةٍ
فتَرى الجمالَ بِحسْنِها المُتألِّقِ
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أتُرى تنامُ على البُرادِ سجيَّةً
أو ترْتجي فرْسانَ بِيضٍ حُدَّقِ
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يحْلو الوشاحُ على فراتِ ترابِها
دهرًا حلمْتُ بطيْفِها المتنمِّقِ
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في كلِّ يومٍ أستطيبُ هواءَها
وأنا هنا في جنَّتي وتألُّقي
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ما بينَ فرْجارِ الزَّمانِ ورسْمهُ
سكبَتْ حروفُ الشِّعرِ فيَّ فرزْدَقي
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وقصائدٌ نُسِجتْ على قلْبي لكَيْ
أقْتاتُ منْ حبِّي لها الاسْتبْرَقي
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ومحابرٌ فُطِمتْ على قلَمِ الهَوَى
كيْ أحْتَفي بِبَياضِها المُتعَتِّقِ
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بالكادِ أرْسُمُ في فؤادي موْطنًا
فتخالهُ في الكونِ غرْقَدَ فسْتُقِ
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أَّوَّاهُ يا قدْسَ العُروبةِ ما هُنا
إلَّا نَعيُّكِ في عيونِ المشْرقِ
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تَتشابَهُ البلْدانُ في عيْنِ الفَتى
إلَّاكِ جوْهرَةَ الزَّمانِ المُورِقِ
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يا قدْسُ يا وهْجَ الفَخارِ تحيَّةٌ
مِسْكيَّةٌ منْ والهٍ مُتعلِّقِ
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يا قدسُ يا برْدَ الفؤادِ على الرُّبى
حزنٌ قتيمٌ في معالقِ زوْرَقي
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فيهِ المحازنُ شاهراتٌ في الوَرى
عطْشَى ومنْ سُودِ الليالي تَسْتقي
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قدْ راعَها كيدُ اليهودِ بِسوْرةٍ
صهْيونُها عاثَ الفسادَ بمنْ بَقِي
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يختالُ في جنَباتِها من دونِما
ليثٍ هصورٍ حاكَ كلَّ مُمزَّقِ
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إنَّ اليهودَ بأرضِنا تَلْهو كما
يلْهو الفَراشُ على ثيابِ الأخأخْرقِ
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في كلِّ صبْحٍ يستفيقُ بكاؤُها
هلْ منْ صلاحٍ قادمٍ وموفَّقِ
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هلْ منْ جلنْدى يمتطي كثبانَها
ويعيدُ أمجادَ الزَّمانِ الأبْلقِ
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الوارثِ الشَّهمِ الأبيِّ المرْتَضى
والصلْتِ نبْراسِ الغبيْرا المطْلقِ
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يا قدسُ يا شجَنًا لكلِّ تفاؤلٍ
في الروحِ نبْضُكِ لا يفارق منطقي