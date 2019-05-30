قبة الصخرة،، القبة المنورة

أبو نبراس البوصافي | مسقط

يا قبًّةً ضُرِبتْ بأرضِ المشْرقِ

فتبوأتْ في الغربِ مثل البيْرقِ

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هي درةٌ بٌعثتْ على سعْف الرُّبى

والكبرياءُ رداؤها في الفيلقِ

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ما بينَ تدْمُرَ والبقاعِ وغزَّةٍ

يُتْلى أذانُ القبلتيْنِ الأعْرقِ

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الثلجُ يحْضُنها بكلِّ موَّدةٍ

فتَرى الجمالَ بِحسْنِها المُتألِّقِ

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أتُرى تنامُ على البُرادِ سجيَّةً

أو ترْتجي فرْسانَ بِيضٍ حُدَّقِ

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يحْلو الوشاحُ على فراتِ ترابِها

دهرًا حلمْتُ بطيْفِها المتنمِّقِ

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في كلِّ يومٍ أستطيبُ هواءَها

وأنا هنا في جنَّتي وتألُّقي

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ما بينَ فرْجارِ الزَّمانِ ورسْمهُ

سكبَتْ حروفُ الشِّعرِ فيَّ فرزْدَقي

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وقصائدٌ نُسِجتْ على قلْبي لكَيْ

أقْتاتُ منْ حبِّي لها الاسْتبْرَقي

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ومحابرٌ فُطِمتْ على قلَمِ الهَوَى

كيْ أحْتَفي بِبَياضِها المُتعَتِّقِ

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بالكادِ أرْسُمُ في فؤادي موْطنًا

فتخالهُ في الكونِ غرْقَدَ فسْتُقِ

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أَّوَّاهُ يا قدْسَ العُروبةِ ما هُنا

إلَّا نَعيُّكِ في عيونِ المشْرقِ

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تَتشابَهُ البلْدانُ في عيْنِ الفَتى

إلَّاكِ جوْهرَةَ الزَّمانِ المُورِقِ

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يا قدْسُ يا وهْجَ الفَخارِ تحيَّةٌ

مِسْكيَّةٌ منْ والهٍ مُتعلِّقِ

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يا قدسُ يا برْدَ الفؤادِ على الرُّبى

حزنٌ قتيمٌ في معالقِ زوْرَقي

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فيهِ المحازنُ شاهراتٌ في الوَرى

عطْشَى ومنْ سُودِ الليالي تَسْتقي

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قدْ راعَها كيدُ اليهودِ بِسوْرةٍ

صهْيونُها عاثَ الفسادَ بمنْ بَقِي

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يختالُ في جنَباتِها من دونِما

ليثٍ هصورٍ حاكَ كلَّ مُمزَّقِ

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إنَّ اليهودَ بأرضِنا تَلْهو كما

يلْهو الفَراشُ على ثيابِ الأخأخْرقِ

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في كلِّ صبْحٍ يستفيقُ بكاؤُها

هلْ منْ صلاحٍ قادمٍ وموفَّقِ

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هلْ منْ جلنْدى يمتطي كثبانَها

ويعيدُ أمجادَ الزَّمانِ الأبْلقِ

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الوارثِ الشَّهمِ الأبيِّ المرْتَضى

والصلْتِ نبْراسِ الغبيْرا المطْلقِ

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يا قدسُ يا شجَنًا لكلِّ تفاؤلٍ

في الروحِ نبْضُكِ لا يفارق منطقي