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بتكليف سام.. شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة في "القمم الثلاث"

الخميس 30 مايو 2019 09:46 ص بتوقيت مسقط

بتكليف سام.. شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة في "القمم الثلاث"

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يتوجَّه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمّتين الطارئتين (الخليجية والعربية)، والمقرر عقدهما في مكة المكرمة اليوم الخميس، وفي أعمال القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها غدًا الجمعة.

ويُرافق سموه وفدٌ رسميٌّ يضمُّ كلًّا من: معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان، وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

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