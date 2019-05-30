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سياسي هندي يبكي بعد حصوله على 5 أصوات في الانتخابات

الخميس 30 مايو 2019 12:24 ص بتوقيت مسقط

سياسي هندي يبكي بعد حصوله على 5 أصوات في الانتخابات

ترجمة- رنا عبد الحكيم

انتشر مقطع مصور في جميع أنحاء العالم لسياسي هندي وهو يخبر أحد المراسلين أنه حصل على خمسة أصوات فقط في الانتخابات العامة الهندية التي جرت مؤخرا،على الرغم من أن 9 أفراد من أسرته أدلوا بأصواتهم لصالحه.

وحقق رئيس الوزراء ناريندا مودي انتصارا كبيرا في الانتخابات العامة في الهند، والتي انتهت الأسبوع الماضي بعد أن أدلى 600 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم. لكن نيتو شوتيران، وهو سياسي ومرشح مستقل في مدينة جالاندهار، انهمر في البكاء خلال إحدى المقابلات والتي أجراها مراسل محلي، بعدما علم أنه حصل على 5 أصوات فقط، على الرغم من أن 9 من أفراد عائلته أكدوا له أنهم أدلوا بأصواتهم لصالحه. وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أنه حتى عائلته لم تصوت لصالحه، قال السياسي إنه لا يلوم أقاربه بل إن تزويرا وقع في الانتخابات.

وكشفت النتائج للانتخابات أظهرت أن شوتيران حصل على 856 صوتا، وذلك ليس أمرا سيئا لمرشح مستقل علاوة على أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة. وذكرت صحيفة إنديا توداي أن المراسل غالبا أجرى مقابلته مع المرشح أثناء فرز الأصوات، لذلك من المحتمل أنه في ذلك الوقت لم يكن تم فرز جميع الأصوات.

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