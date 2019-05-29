بنك عمان العربي يعلن أسماء 119 فائزا في سحوبات "حصاد" لشهر أبريل

مسقط – الرؤية

أعلن بنك عمان العربي أسماء 119 فائزًا في سحوبات برنامج التوفير حصاد لشهر أبريل، وتضمن السحب سحوبات الفروع الشهرية وسحوبات حسابات الأطفال والشباب وسحوبات حسابات إيليت.

وقال رشاد بن جعفر الشيخ، رشاد بن جعفر الشيخ، نائب المدير العام لمجموعة التجزئة المصرفية في بنك عُمان العربي: نهدف إلى تعزيز ثقافة الإدخار بين عملائنا من خلال الترويج لسحوبات برنامج حصاد الذي يكافئ العملاء على ادخارهم، ويحفزهم على تعزيز هذا السلوك الحميد الذي يشكل حماية لهم في المستقبل، فضلاً عن ازدياد فرصهم بالفوز في السحوبات التي تقام شهريًا.

ويقدم برنامج التوفير حصاد فرصاً شهرية لعملاء البنك في جميع المناطق والفروع للفوز بجوائزه القيمة، حيث يجري بنك عمان العربي سحوباته على جائزة 500 ريال عماني شهرياً وجائزة 1000 ريال عماني كل ثلاثة أشهر لـ 87 فائزا بواقع فائز واحد على الأقل من كل فرع. بالإضافة إلى جائزة 100 ريال عماني لـ 10 فائزين من أصحاب حسابات الأطفال الذين هم أقل من 18عاما، وجائزة بقيمة 100 ريال عماني لـ 20 فائزا من أصحاب حسابات الشباب الذين هم ما بين 18-25 عاماً، إلى جانب فائزين في السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بجائزة قدرها 10,000 ريال عماني وخلال شهر ديسمبر سيجري استبدال السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بالسحب على جائزة كبرى بقيمة 100,000 ريال عماني، ستكون من نصيب فائز واحد من عملاء إيليت، إلى جانب هذه السحوبات الشهرية، سيقوم البنك بإجراء سحوبات كبرى لجائزة بقيمة 25,000 ريال عماني لفائز واحد عبر شبكة فروعه كل ثلاثة أشهر.

وأضاف رشاد الشيخ: بالنيابة عن إدارة البنك، نقدم التهاني لكل الفائزين في سحوبات حساب التوفير حصاد لشهر أبريل. وأشجع جميع عملائنا على الاستمرار في الادخار لمضاعفة فرصهم في الفوز بإحدى هذه الجوائز القيمة.

ويمكن لكافة عملاء بنك عُمان العربي المشاركة في معظم سحوبات برنامج حصاد التوفير 2019 من خلال المحافظة على حد أدنى ثابت للرصيد الشهري عند 100 ريال عماني فقط لاغير.

ويُعدّ بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 150 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.