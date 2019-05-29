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حفل إفطار جماعي لموظفي "كيمجي رامداس" وعائلاتهم

الأربعاء 29 مايو 2019 06:15 م بتوقيت مسقط

حفل إفطار جماعي لموظفي "كيمجي رامداس" وعائلاتهم

 

 

 

مسقط – الرؤية

 

استضافت كيمجي رامداس حفل الإفطار السنوي في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لأكثر من 1000 موظف، وأسرهم، وشركاء الأعمال، وشركاء الإعلام المحليين، انطلاقًا من روح الفرح والعمل الجماعي خلال شهر رمضان المبارك.

 

وانضم أعضاء مجلس إدارة كيمجي رامداس وكبار المسؤولين إلى جانب الضيوف ليقضوا أوقاتهم مع أحبائهم وسط أجواء عائلية مع أسرة كيمجي رمداس، مما يرسخ القيم المميزة للمجتمعات المحلية طوال الشهر الكريم.

 

وقال بانكاج كيمجي عضو مجلس إدارة كيمجي رامداس إن اجتماعنا السنوي لعشاء الإفطار يجسد روح العمل الجماعي والوحدة التي يحتفظ بها كل عضو في فريق كيمجي رامداس غاليا، ونعتقد أن شهر رمضان المبارك هو الوقت المثالي لعائلتنا الممتدة للالتقاء. واعتمادا على قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والرعاية والالتزام، نظل ملتزمين بتحقيق تغيير إيجابي في حياة شعبنا والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء السلطنة بشكل عام.

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