"الفردان للسيارات" تستضيف ممثلي وسائل الإعلام في حفل إفطار

مسقط - الرؤية

استضافتْ الفردان للسيارات -الوكيلَ الحصريَّ لعلامتي فيراري ومازيراتي في السلطنة- مأدبة إفطار رمضاني خاصة لممثلي وسائل الإعلام في فندق دبليو مسقط، حضر حفل الإفطار الصحفيين والمراسلين من مختلف دور الإعلام، إلى جانب فريق من الفردان للسيارات.

وقال محمد الزواوي المدير العام لشركة الفردان للسيارات عُمان: تشرفنا بمشاركة أصدقائنا من مختلف وسائل الإعلام في حفل الإفطار السنوي الذي يعدُّ تقليدًا شائعًا في شهر رمضان المبارك؛ وقد أعربنا عن امتناننا لدعمهم المستمر؛ حيث كانت مأدبة الإفطار هذه فرصة للقاء والتواصل مع أعضاء وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن الفردان للسيارات وكيلٌ حصريٌّ للدراجات النارية Triumph و KTMو Vespa وPiaggio و ApriliaوMoto Guzzi و Arctic Catفي عُمان، وهي جزء من مجموعة شركات الفردان المعروفة بأنها مجموعة تجارية متنوعة المجالات ومشهورة بأنها واحدة من البيوت التجارية الرائدة في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من 60 عاماً. كما أن الفردان للسيارات هي المستورد والوكيل الرسمي بالسلطنة لسيارات فيراري ومازيراتي، فضلاً عن الدراجات النارية، وهي ملتزمة بتوفير خدمات عالية الجودة لكافة عملائها الكرام.