364 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ترفد القطاع السياحي في السلطنة بخدمات متنوعة

النبهاني: الوزارة تدعم رواد الأعمال بحزمة برامج تدريبية ودراسات جدوى

المعولي: "ريادة" تسهم في تسويق منتجات وخدمات شركات القطاع السياحي إقليميا وعالميا

تنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات صغيرة في النشاط السياحي

مسقط - الرؤية

تعمل وزارة السياحة بالتعاون مع مُؤسسات وهيئات دعم المشاريع الشبابية على تيسير تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات طابع سياحي تسهم في رفع قدرات الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، من خلال الترويج لهذه المؤسسات والتعريف بها محلياً وعالمياً وإقليميًا في المعارض الدولية والعالمية. وقد سجلت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" 364 مؤسسة في قطاع السياحة حتى الآن.

وتسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنعاش القطاع السياحي في السلطنة وزيادة عدد السياح من مختلف الجنسيات، لما تلعبه من دور فعال إلى جانب المنشآت السياحية الأخرى في الترويج للسلطنة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية. وتهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية إلى الوصول لكافة شرائح السياح من داخل السلطنة وخارجها، لأخذهم في جولات سياحية ممتعة في مختلف ربوع السلطنة.

واستعرض مسلم النبهاني مدير دائرة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات السياحية الدور الذي تقوم به وزارة السياحة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، والذي يتجسد في إيجاد بيئة تضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والمساندة اللازمة لنموها واستدامتها وتحقيق التنافسية ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. وكذلك التنسيق مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة لتقديم المساعدة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب لتنفيذ مشاريعهم السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة فيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإسناد بعض الأعمال إليها بالإضافة إلى شراء بعض المُقتنيات والمنتجات المحلية التي تم صنعها من قبلهم، إضافة إلى دور المتابعة المتمثل في متابعة إجراءات التراخيص السياحية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة إجراءات الصرف الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار النبهاني إلى طبيعة المبادرات التي ترعاها الوزارة وتعمل على دعمها وتطويرها، حيث تعمل الدائرة على خلق مبادرات ذات جدوى اقتصادية للمجتمع المحلي والبلد وخلق مبادرات تسهم في دعم المجتمع المحلي والقطاع السياحي في السلطنة.

وأوضح النبهاني أن وزارة السياحة تعد حزمة من برامج الدعم التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، من خلال طرح البرامج التي تسهم في تحسين وتطوير مهارات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في إعداد دراسات الجدوى وطرق الإدارة الحديثة للمشاريع والتسويق وغيرها من البرامج.

وأشار النبهاني إلى التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وكذلك التعاون والشراكة التي قامت بها الوزارة مع الجهات التمويلية وذلك من أجل توفير التمويل اللازم لإقامة هذه المؤسسات السياحية.

وحول مساهمة الدائرة في تعزيز دور الشركات المحلية في الوجهات السياحية؛ قال النهباني إن الدائرة تحرص على إعطاء الفرصة للشركات المحلية للقيام بإدارة بعض المواقع السياحية في مختلف الوجهات السياحية، وإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحضور بعض المعارض الخارجية في أوروبا للترويج عن السلطنة واستقطاب السياح وإقامة برامج سياحية متكاملة لهم في مختلف الوجهات السياحية في السلطنة، بالاتفاق مع الجهة المختصة بالوزارة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).

وتعمل ريادة إلى جانب الوزارة على دعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة، حيث أكد سلطان المعولي مدير دائرة التسويق والفعاليات في ريادة تسجيل 364 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سياحية لدى ريادة حتى نهاية يناير الماضي تخدم قطاع السياحة.

وأشار المعولي إلى تعاون ريادة مع وزارة السياحة والجهات المعنية لتطوير القطاع السياحي من خلال توفير الدعم اللازم لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم ريادة عدة برامج فنية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في العمل على تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات داخل وخارج السلطنة، كما توفر ريادة حاضنات للمؤسسات الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى لضمان نجاح المشروع بتوفير بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى من عمر المشروع، واستكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية والاستشارات لرواد الأعمال في مجال السياحة والمجالات الأخرى.

وأضاف المعولي أن الهيئة أدرجت مبادرة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ضمن برامجها الفنية، لإتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للترويج والتسويق عن خدماتها والحصول على فرص شراكات من خلال تخصيص مقاعد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض مدفوعة القيمة من ريادة. وتشارك ريادة سنوياً في معارض عالمية سياحية ومن أبرزها معرض بورصة السفر العالمي ببرلين ولندن ودبي والتي من خلالها تقوم وزارة السياحة بتمثيل السلطنة.

واستعرض المعولي أهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في أهم المعارض الدولية، حيث تم ترشيح مؤسستي مسقط القديمة للسياحة وسما للسفر والسياحة للمشاركة في معرض ITB ببرلين في عام2018م، بينما شاركت مؤسستا الفرات للسفر والسياحة ومؤسسة السياحة الذهبية العمانية في معرض WTM (معرض سوق السفر العالمي) في لندن، و4 مؤسسات في معرض ITB ببرلين هذا العام 2019م، ومن بين هذه المؤسسات الماسة الفريدة للسياحة، وزهرة الصحراء للسياحة، ومؤسسة Godoba ومؤسسة جبل شمس للسياحة، وتتيح هذه المؤسسات برامج وخيارات مختلفة للسائح منها سياحة المغامرات والسياحة الثقافية وسياحة الاستجمام.

وأكد المعولي أهمية مشاركة ريادة في المعارض السياحية، لكونها قناة تسويقية مهمة لإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في هذه المعارض وذلك لتحقيق الكثير من الأهداف وهي إيجاد فرص شراكات فيما بينها إضافة إلى اكتساب الخبرات والتجارب من هذه المعارض والعروض السياحية المشاركة.

ومن جانبه قال رعد العبري صاحب منصة جودوبا التي رشحت للمشاركة في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين وفازت بجائزة أفضل موقع إلكتروني للسفر والسياحة في الوطن العربي إن المنصة الإلكترونية تقدم البرامج والخدمات الابتكارية التي يحتاجها الزائر وصممت المنصة لتكون منصة متميزة لضمان رضا العملاء ودعم الثقافة العالمية. وأضاف: نستهدف الوصول إلى مرتبة البوابة الأكثر موثوقية كمحطة واحدة للسفر تناسب العائلة.

وقال عامر عبد الله الزدجالي صاحب شركة سما للسفر إنها شركة مرخصة من قبل وزارة السياحة، ومرخصة عالمياً من قبل شركةIATA، وتنظيم برامج سياحية داخل وخارج السلطنة. وقال ياسر الوهيبي صاحب شركة المد والجزر للسياحة إن لقطاع السياحة أهمية في تطوير المشاريع والتعريف بالسلطنة، موضحًا أن خدمات شركة المد والجزر السياحية بين خدمات ترفيهية وتعليمية لكل الفئات حيث تقوم الشركة بتعليم الغوص والتعريف بأهمية البيئة البحرية والقيام بجولات سياحية والتعريف بمقومات الحياة البحرية العمانية.

وأشارت سامية البوسعيدية صاحبة شركة طبيعة مسقط للسياحة إلى أن الاستثمار السياحي نواة دعم الاقتصاد المحلي لما تملكه السلطنة من مقومات سياحية تتمثل في الموقع الجغرافي والثقافة الحضارية والطبيعة العمانية. وتتميز الشركة بالخدمات السياحية الترفيهية، والحرص على شعور السائح بأريحية وجود الخدمات التي تبدأ بحجز الفنادق الفخمة في مختلف وجهات السلطنة السياحية بجانب خدمات النقل بسيارات حديثة وفاخرة. وأكدت البوسعيدية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي في القطاع السياحي، لاستقطاب المزيد من السياح إلى السلطنة وتنويع البرامج السياحية، حيث يمنح السائح عدة خيارات تضمن رحلات فريدة لا تنسى في ربوع السلطنة.