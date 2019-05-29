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إفطار جماعي وأمسية ثقافية لطلاب كلية الخليج

الأربعاء 29 مايو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظمت كلية الخليج مأدبة إفطار جماعية وأمسية ثقافية رمضانية لطلبة وموظفي وعمال الكلية تحت رعاية الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عميدة كلية الخليج وبحضور سعادة الشيخ المكرم أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وعدد كبير من طلبة الكلية.

وتحرص الكلية على إقامة المأدبة سنوياً خلال الشهر الفضيل لتعزيز العلاقة وتقوية الروابط الاجتماعية بين الطلبة والموظفين والعمال بالكلية بعيداً عن جو الروتين اليومي في تظاهرة اجتماعية إنسانية تعبر عن الحب والود والتلاحم بين أفراد المجتمع وتوطيد العلاقات التي تسعى الكلية إلى تحقيقها من خلال هذه الملتقيات.

وبدأت الأمسية الرمضانية بتنظيم مأدبة إفطار جماعية حضرها عدد كبير من طلبة وموظفو وعمال الكلية في جو عائلي مفعم بالود والحب واستشعار قيمة الشهر الفضيل لما فيه من قيم روحية واجتماعية وإنسانية عظيمة.

وشارك في المسابقة الثقافية 8 أندية طلابية، وقدمت جوائزها شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشركة feeling perfumes للعطور. وأقيمت الفعاليات تحت رعاية شركة قلاع الخليج للسفر والسياحة وشركة برزمان وشركة المسك الشامي للعطور الذين قدموا الدعم والرعاية اللازمة لإنجاح الفعاليات من خلال تقديم العديد من الجوائز للطلبة.

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