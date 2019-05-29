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"تعاون" تكشف عن مشاريع تطوعية مستقبلية في "قبل الإفطار" عبر "صوت الرؤية"

الأربعاء 29 مايو 2019 05:19 م بتوقيت مسقط

"تعاون" تكشف عن مشاريع تطوعية مستقبلية في "قبل الإفطار" عبر "صوت الرؤية"

الرؤية - مريم البادية

استضافَ برنامج "قبل الإفطار" على إذاعة "صوت الرؤية"، كوثر المفرجية من الشبكة العمانية للمتطوعين "تعاون"، والتي تأتي تحت مظلة الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية؛ حيث تحدَّثت عن أنشطة الشبكة وجهودها التطوعية خلال شهر رمضان وغيره من شهور العام.

وقالت المفرجية إنَّ "تعاون" شبكة تطوعية متخصصة في تدريب وتأهيل المتطوعين من خلال دورات متخصصة في ثقافة العمل التطوعي والتخطيط والجودة بالعمل المجتمعي المدني، إضافة لتنفيذ برامج تطوعية ميدانية تلامس طاقات الشباب العماني وطاقاتهم وحاجتهم في هذا المجال. وأضافت المفرجية: نفذنا عددا من المبادرات في الشهر الفضيل؛ ومن بينها: مبادرة "متطوعون في رمضان"، وهي مسابقة ننظمها للسنة الثامنة على التوالي، وأطلقتها الشبكة من أجل توجيه طاقات الشباب الخيرة خلال هذا الشهر، وتستهدف اللجان الموجودة في الشبكة ذاتها للحصول على جوائز التطوع.

وحول فئات المسابقة، أوضحت المفرجية أنها تضم 4 فئات؛ وهي: إشراك ذوي الإعاقة مع المجتمع المحيط، وتتولاه لجنة شؤون المتطوعين من خلال مشروع "شراكة"، وفئة إشراك الأطفال في الأعمال التطوعية من خلال مشروع "مدد"، وفئة دور المساجد في المجتمع عن طريق مشروع "محراب"، إلى جانب فئة الرياضة في رمضان من خلال مشروع (be sport).

وكشفت المفرجية عن اعتزام الفريق تدشين مشاريع مستقبلية بعد شهر رمضان المبارك؛ من بينها: "الرخصة الرياضية"؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الرياضية لتدريب متطوعين ليكونوا مؤهلين في الجانب الرياضي.

يُشار إلى أن برنامج "قبل الإفطار" يُذاع من الأحد إلى الخميس، ومن تقديم أحمد الفهدي وزمرد الهنائية.

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