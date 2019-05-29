أبو نبراس البوصافي | مسقط

لوۡ أنَّـــــــها بُعِثَتۡ مِنۡ بَطنِ جُلمودِ

أوۡ أنَّها مِنۡ حَشايَـا كلِّ مفقــودِ

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أوۡ خِلۡتُها مِنۡ رفاتِ التُّرۡبِ ترۡشُفُها

تلۡكَ الرِّياحُ إِذا حنَّتۡ لِمَحۡصودِ

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بيۡني وبيۡنِـــــكِ أسۡرارٌ مُـــــــقدَّسَةٌ

تَخطها الشَّمۡسُ في ناقور بارودِ

//

جُورِي الخَميلَـــــةِ في خَدٍّ لَأَحۡسَبُهُ

بِالاِحۡمِرارِ مُذَكًّى أوۡ كَمَوۡقــودِ

//

شَعۡرٌ لَتَسۡــــرَحُ فيهِ الخيۡـــلُ إنَّ بهِ

جَداوِلَ الحُسۡـنِ في أوۡتارِها السُّودِ

//

كَالبَدۡرِ يسۡكُـبُ في الظُّلۡماتِ أعمِدة

مِنَ الصَّباحِ بِنورٍ غيۡرِ مَوۡؤُودِ

//

أسْرى بهِ اللهُ ما بينَ العيونِ دُجَىً

يا أيُّها الناسُ ما هـــَذا بِمعْبود

//

بَراقِـــعُ الوَجۡدِ رايات مُحَمَّــــلــَةٌ

علَى الصُّدورِ لَتَبۡغِي بَغۡيَ نُمۡـرُودِ

//

توَدُّ تكۡشِـــفُ أشۡراطَ الجَمـالِ إِذا

حنَّ الجَمالُ لِعيۡنِ الباسِـقِ الطُّودِ

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خَلاخِــلُ العِشۡقِ ترۡمِينِي بِمَلۡحَمةٍ

أَخَالُ قدۡ عُزِفَتۡ في كلِّ أُخۡدُودِ

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نوۡحُ الحَمــامِ مِرارًا ظلَّ يذۡكُرُنِي

عنِ الطُّفُولةِ في أحۡضانِ هُولۡيُودِ

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لمۡ يكۡتَفِ الوَرۡدُ عنۡ تلۡقِيمِنَا شَذَرًا

مِنَ النَّسـائِمِ والأنۡساقِ وَالعُودِ

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حتَّى الحَوانِيــــتُ جاءَتۡنِي مُلَبِّيَةً

فَديۡتُ أمۡرَكَ خُذۡ ما شِئۡتَ مِنۡ جُودِي

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فَقُلۡتُ إنَّ رَجــــائِي لَسۡـــتُ أُعۡلِنُهُ

إِلاَّ هُناكَ عَلى قُدَّاسِ تِلۡمُــــودِ

//

أَنَا المُحِبُّ وما في الحــبِّ تَذۡكِرَةٌ

أنَا المُسَافرُ لمۡ أَهۡنَأۡ بِمَقۡصـــودِ

//

أَنا المُثَــــــابرُ في تجۡدِيفِ مَرۡكَبةٍ

نحۡوَ السَّماءِ وطيۡفِي غيرُ مَحۡدودِ

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عِقۡدُ الزُّمُرُّدِ في عُنۡـقِ النُّجومِ بَدَا

إرۡثَ المُحِبِّيـنَ فِيها كلَّ مشۡهــودِ

//

هيَّـــــا هَلُمَّ فكـــلُّ الرَّكۡبِ في سُفُنٍ

نحۡوَ السَّـجِيَّۃِ يا خِلِّي ومنۡشُودِي

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سَافرۡ إِلى المَجۡدِ مَنۡ تهوَى صَبَابَتَهۡ

لَعَلَّ خِلَّـكَ تَلۡقَی دُونَ مَجۡـــــهودِ