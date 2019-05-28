"خمسة ونص" ينافس على الصدارة في سباق الدراما الرمضانية

بيروت - الوكالات

يحقق مسلسل "خمسة ونص" نجاحًا مستمراً بفضل الأداء المميز للنجوم المشاركين فيه، ما ساعد العمل الفني على المنافسة على الصدارة في سباق الدراما الرمضانية.

والمسلسل من إنتاج شركة الصباح وبطولة كل من نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار. وتصدر العمل نسب الترند اليومية على إنستجرام وتويتر؛ حيث يتفاعل جمهور المسلسل معلقاً على أحداثه ومشيداً أو منتقداً أداء أبطاله. وما يُميز هذا العمل النص المتقن لإيمان سعيد، التي نسجت حكاية جديدة في مضمونها تتناول الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، تدخل قصر أحد زعمائه السياسيين غانم الغانم الذي يقوم بدوره الفنان رفيق على أحمد.

ومع فقدانه لابنه الذي كان يعده ليورثه مكانه في زعامة الحزب، في حادث سير مُميت، يرسل وراء ابنه البكر غمار الغانم (قصي خولي) المبعد قسرياً عن حياة العائلة بعد وفاة والدته، والذي يعيش في سوريا وحيداً ويحمل في قلبه عُقداً وأحقاداً نلمس ظاهرها في البداية، ومع تصاعد وتيرة الأحداث تتكشف أسبابه تدريجياً للعودة والانتقام من كل من ظلمه. يرافق غمار كظله الحارس الشخصي الوسيم جاد (معتصم النهار).

ونظراً لأنَّ العمل يمس حياة كل لبناني، فإنه يحاكي الواقع من زواية جديدة، ويلقي الضوء على حياة الطبقة الحاكمة، بقصورهم وبذخهم ومرافقتهم، ونفوذهم، فالزعيم السياسي في هذه الحكاية هو خلاصة كل الزعماء اللبنانيين، كل يرى ملمحاً من زعيمه في الغانم.