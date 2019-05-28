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"سمائل الخيري" يطلق حزمة من المشاريع والمبادرات المجتمعية خلال رمضان

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

رئيسية
حملة الطرود

 

الرؤية- ناصر العبري

ينفذ فريق سمائل الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالولاية خلال شهر رمضان المبارك عددًا من المشاريع المجتمعية، حيث أطلق عددا من المبادرات الخيرية استفاد منها العشرات من الأسر المعسرة والأيتام وذوي الدخل المحدود بمختلف القرى والمخططات السكنية.

وقال الدكتور بدر بن سعود الدغيشي رئيس فريق سمائل الخيري في تصريحات لـ"الرؤية" إنّ الأعمال الخيرية التي نفذها الفريق تمثلت في تقديم نحو 550 مؤونة غذائية من الطرود الاستهلاكية الرمضانية، ضمت 400 طرد مدعومة من شركة كيمجي رامداس، و100 طرد تبرعت بها شركة الغاز العمانية مع أكياس من الأرز والطحين، وكذلك 50 طردا من جمعية الرحمة، بالإضافة إلى 50 قسيمة شراء بقيمة 30 ريالا لكل قسيمة لعائلة محتاجة ممولة من الحبسي هايبرماركت، إلى جانب تقديمه لحوما طازجة بعدد 50 ذبيحة حصل عليها من جمعية الرحمة. وأضاف الدغيشي أن هذه المشاريع المنجزة تأتي في إطار التعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين الفريق والمؤسسات الداعمة له خدمة للصالح العام، وقد كان لجمعية المرأة العمانية بالولاية دور مهم في استفادة الفريق من مخازنها لحفظ هذه المواد الغذائية، والمساعدة في تنظيم عملية توزيعها على المستحقين.

وأوضح الدعيشي أن الفريق قام خلال شهر رمضان بأكثر من 20 زيارة ميدانية لدراسة حالات أسر معسرة أخرى من الأيتام وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مواصلته تحديث بيانات الأسر المسجلة لديه في القوائم المعتمدة.

وأكد رئيس فريق سمائل الخيري أنه تم تسجيل أكثر من 250 أسرة معسرة حتى الآن في قوائم الفريق المعتمدة رسميا؛ وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها طوال الفترة الماضية.

وأوضح أن الفريق الذي تأسس حديثا استطاع أن يقدم الدعم اللازم لعدد كبير من هذه العائلات المحتاجة، وما زال يبحث عن المساعدات الخيرية للعدد الآخر منها؛ وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الممولة والجهات الداعمة له.

يشار إلى أن الفريق يغطي بخدماته المجتمعية حاليا كافة القرى التابعة للولاية وعددها 73 قرية، بالإضافة إلى المخططات السكنية الجديدة؛ بإجمالي عدد سكان يبلغ حوالي 40 ألف نسمة. ويتكون الفريق من أربع لجان أساسية تندرج تحتها مجموعة من الأقسام الفرعية؛ وأبرزها اللجنة الاجتماعية التي تعمل من خلال الزيارات الميدانية على بحث الحالات الأسرية المُعسرة بالولاية ودارسة أوضاعها المعيشية؛ بهدف الحصول على مساعدات لها ودعمها ماديا لتلبية احتياجاتها العائلية، بالإضافة إلى استلام التبرعات المادية والعينية من الجهات الداعمة وتوزيعها على المستحقين لها.

وتسعى اللجنة الإعلامية بالفريق إلى التعريف بالجهود المبذولة من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات المتعددة والمشاريع المنفذة والمبادرات المقدمة، إلى جانب تفعيل الحسابات الرسمية للفريق في مواقع التواصل الاجتماعي وتزويدها بالأخبار والتقارير اليومية.

وفي المقابل تقوم لجنة التوعية والإرشاد بتثقيف المجتمع بجوانب العمل الخيري وأهميته في النهوض بأبنائه من خلال برامجها المتنوعة، فيما تهدف اللجنة المالية إلى حصر الوارد للفريق والصادر منه، واستثمار ميزانيته العامة في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وتعظيم الفوائد المالية.

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