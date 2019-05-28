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"التأمين الأهلية" تعلي من قيمة راحة البال في "تأمين تويوتا"

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:48 م بتوقيت مسقط

"التأمين الأهلية" تعلي من قيمة راحة البال في "تأمين تويوتا"

 

مسقط – الرؤية

تعد وثيقة "تأمين تويوتا" أحد منتجات التأمين العصرية الفريدة من نوعها، وتمت صياغتها لتفيد بشكل حصري مُلاك سيارات تويوتا، وتضمن لهم الحصول على أفضل المزايا بأسعار تنافسية مقارنة بالوثائق الأخرى. وقد تم تصميم المنتج من قبل شركة التأمين الأهلية، التي تعد واحدة من أكثر شركات التأمين الموثوق بها في السوق بالاشتراك مع مجموعة سهيل بهوان للسيارات – الموزع الحصري لمركبات تويوتا. ومنذ تدشين المنتج في السوق أصبح يحظى بشعبية وانتشار كبير في السوق في أوساط ملاك هذه السيارة في السلطنة.

وقد أعاد "تأمين تويوتا" تعريف مفهوم التأمين على المركبات مع الوضع في الاعتبار الفوائد والاهتمامات الخاصة بقطاع كبير من العملاء. ويدلل هذا المنتج عل التزام شركة التأمين الأهلية بجعل العملاء متقدمين بخطوة من خلال توفير منتجات وحلول تأمين راقية في سوق يتسم بالمنافسة القوية.

ويتوفر في "تأمين تويوتا" العديد من المزايا ومنها الإصلاح المضمون لدى الوكيل لكافة مركبات تويوتا التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات. ويمكن للعملاء التمتع براحة البال من أن مركبتهم يتم إصلاحها في أفضل مكان مجهز لهذا الغرض وأنها تحظى بالعناية الفائقة من جانب فريق على أعلى مستوى من الفنيين في تويوتا.

ويأتي "تأمين تويوتا" مع مجموعة من المزايا الحصرية لمُلاك تويوتا، فإلى جانب الإصلاح في ورش الوكالة، لا يتم حساب أي خصم نتيجة استهلاك قطع الغيار إلى جانب ضمان استخدام قطع غيار أصلية وبالتالي ضمان أن يكون أداء المركبة في أفضل حال عند إعادتها للعميل بعد إصلاحها عقب التعرض إلى حادث.

ويتمتع عملاء "تأمين تويوتا" بالإضافات الحصرية المجانية مثل غطاء الإمارات، وخدمة المساعدة المجانية على الطريق التي يوفرها الاتحاد العربي للسيارات – وهي الخدمة التي تغطي الأعطال مثل حدوث ثقب في الإطارات، تعطل البطاريات، قطر المركبة إلى الورشة وما شابه.

ويوفر "تأمين تويوتا" التسهيلات التي توفرها وثائق التأمين الشامل في السوق إلى جانب المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة سعود بهوان للسيارات، الموزع الحصري لكافة مركبات تويوتا، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط العملاء إلى جانب توفير تغطية شخصية بأسعار تنافسية وفي المتناول.

 

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