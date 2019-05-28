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"تصميم" تطلق "هابيتات" للأغراض السكنية والتجارية والترفيهية

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:47 م بتوقيت مسقط

"تصميم" تطلق "هابيتات" للأغراض السكنية والتجارية والترفيهية

 

مسقط – الرؤية

أطلقت "تصميم"- شركة الخدمات العقارية الرائدة في السلطنة- مشروعها الراقي "هابيتات"، الذي يعد وجهة متكاملة تشمل خدمات سكنية وتجارية وتسوق وترفيه، معا في مكان واحد. وأقيم حفل إفطار للاحتفال بإطلاق المشروع في فندق دبليو مسقط. وحضر الفعالية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء المنطقة، وكبار المسؤولين، وعدد من الإعلاميين  للاحتفال بهذه المناسبة الهامة.

ويعد مشروع "هبيتات" مشروعا متميزا من "تصميم"، وهو في قلب العاصمة مسقط، حيث يقع في منطقة الخوير بالقرب من مدينة السلطان قابوس، وهي منطقة مركز تجاري ووجهة متميزة للسكن والتسوق والتدريب وقضاء أوقات ممتعة في الخارج بكل سهولة. وتم تطوير المشروع بالشراكة مع مجموعة شركات الشنفري العمانية والشركة المعمارية النمساوية ماندريسي.

وقال أليساندرو دافيريو، الرئيس التنفيذي لشركة "تصميم": سعداء بإطلاق هابيتات رسميا في الخوير. ونظرا لقرب المشروع من المعالم الهامة في المدينة وعلى بعد 20 دقيقة من مطار مسقط الدولي فهو يسلط الضوء على مميزاته المذهلة، والاستخدام الفعال للمساحات والمواد المستخدمة وذات الجودة العالية والاستخدام الحكيم لمصادر الضوء الطبيعي.

وقال دافيريو إن هابيتات ليس مجرد مبنى، بل هو مساحة معيشة تنبض بالحياة، مع توفر كل شيء، ويقع وسط إطلالة بانورامية فاخرة، ويقدم مزيجا من الخدمات السكنية والتجارية والتسوق والترفيه بشكل مثير للإعجاب. وفي حين أن التصميم الحصري والأعمال الفاخرة هي أبرز ما في هذا المشروع، إلا أنه ليس بملكية حرة، فهو بالتالي يتمتع بجاذبية خاصة للعمانيين والمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي. ويشار إلى أن "تصميم" هي شركة جديدة تقدم خدمات عقارية متطورة، وتأسست بالشراكة بين مجموعة شركات الشنفري العمانية وشركة ماندريسي النمساوية.

ويعد "هابيتات" مشروعا رائدا يطل على البحر من جهة وعلى جبال الحجر على الجانب الآخر، وسيكشف عن تصميم عالمي أنيق يجمع بين الميزات الهندسية المتطورة ومميزات الهندسة المعمارية العمانية. وقد تم تصميم مشروع هابيتات من قبل شركة ماندريسي العقارية الأوروبية المعروفة، حيث أنه سيعمل على الإلهام والتعريف بالإمكانيات السياحية في منطقة الخوير. وسيشمل المشروع عند اكتماله على 44 وحدة سكنية، و44 وحدة للبيع بالتجزئة، ومطعما واحدا في الطابق العلوي، و118 وحدة مكتبية. كما سيوفر المشروع شققا عصرية مصممة بأناقة، ومطعما في الطابق العلوي، ومركزا فاخرا للتسوق للمقيمين في قلب المدينة.

 

 

 

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