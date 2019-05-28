اعتماد عالمي لالتزام بنك ظفار بمعايير أمن البطاقات

مسقط - الرؤية

حَصَل بنك ظفار مجددًا على شهادة الاعتماد العالمي للالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع بنسختها الحديثة (PCI DSS 3.2.1)، والتي تُشكل اعترافًا دوليًّا بالمستوى العالي المتبع في بنك ظفار فيما يخصُّ أمن وحماية بيانات بطاقات الدفع والائتمان بأنواعها المختلفة، وكذلك أمن وسرية بيانات زبائن البنك حاملي تلك البطاقات.

ويهدفُ الاعتماد الذي يُديره مجلس معايير الأمن إلى تأمين معاملات بطاقات الائتمان والخصم ضد سرقة البيانات والاحتيال، وتعدُّ شهادة الاعتماد العالمي للالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع اعترافًا رسميًّا للحاصلين عليها بالتزامهم بكافة المعايير والمتطلبات التي حددها مجلس معايير الأمن للاعتراف بجودة أمن البيانات، والتأكد من حمايتها من الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، والتي تعدُّ الأفضل فيما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات السرية؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز ثقة الزبائن، وقد حصل بنك ظفار في ديسمبر 2017 على شهادة الاعتماد العالمي للإلتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع نسخة (PCI DSS v3.2) كأول بنك محلي في السلطنة يحصل على هذه الشهادة الدولية.

وقال الدكتور طارق طه مساعد المدير العام ورئيس إدارة تقنية المعلومات: نولي في بنك ظفار اهتمامًا بالغًا بحماية معلومات الزبائن الكرام، ويعتبر حصولنا على شهادة الاعتماد العالمي للالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني اعترافًا دوليًّا بالمستوى العالي الذي وصلنا إليه في هذا الجانب، كما سيكون دافعا لنا لمواصلة جهودنا وتعزيز خططنا الموضوعة لتطوير وبناء وتنفيذ إستراتيجية أمن المعلومات وضوابط الأمن الإلكتروني؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان تحقيق مستويات الحماية القصوى لبيانات ومعلومات زبائننا.

ويترجم حصول بنك ظفار على الاعتماد العالمي للالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بكل وضوح حجم الاستثمارات الكبيرة التي قام بها البنك في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز تجربة الزبائن، كما أنَّ البنك مستمر على نفس النهج الذي يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن والسرية ضد سرقة البيانات والاحتيال.