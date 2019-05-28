تنبيه بهطول أمطار رعدية على السعودية

الطائف - العمانية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، "تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدنٍ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، الطائف، والعرضيات والكامل، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً".وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن إدارة الدفاع المدني "دعت من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية".