الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تنبيه بهطول أمطار رعدية على السعودية

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:03 م بتوقيت مسقط

تنبيه بهطول أمطار رعدية على السعودية

الطائف  - العمانية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، "تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدنٍ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، الطائف، والعرضيات والكامل، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً".وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن إدارة الدفاع المدني "دعت من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يناير 2018

تنبيه من الأرصاد عن حالة البحر .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق

المزيد

25 فبراير 2018

تنبيه من الأرصاد بارتفاع موج البحر.. وتوقعات بهطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة

المزيد

05 أكتوبر 2016

انتشار السحب على معظم محافظات السلطنة .. وتوقعات بهطول أمطار رعدية

المزيد

22 أبريل 2019

نشاط للسحب المحلية وتوقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة