الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الكشف عن سبب تحطم طائرة في دبي

الثلاثاء 28 مايو 2019 03:26 م بتوقيت مسقط

الكشف عن سبب تحطم طائرة في دبي

دبي- الوكالات

قال تقرير أولي إن الطائرة التي تحطمت بالقرب من مطار دبي الدولي في 16 من الشهر الجاري، متسببة بمقتل أربعة أشخاص، ربما تكون قد أصيبت باضطراب جراء تيارات هوائية تسببت بها طائرة أخرى.

وتعود ملكية الطائرة (دي أي- 62) الصغيرة ذات المقاعد الأربعة لشركة خدمات "فلايت كاليبرايشن" لفحص ومعايرة الأنظمة المساعدة في الطيران، ومقرها في مقاطعة ساسكس ببريطانيا.

وقال محققون فرنسيون إن لقطات فيديو أظهرت أن الطائرة "صادفت اضطرابات هوائية محتملة" جراء مرور طائرة إيرباص كانت تهبط على مدرج مواز في 16 مايو.

وتجري الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقا للتوصل لخلاصة نهائية بشأن أسباب الحادث.

وقال بيان على موقع" بيرو ديكويتس أي داناليسيس" إن طائرة دايموند دي أي-62، تعرضت لحادث مميت أثناء اقترابها من المدرج 30L في مطار دبي الدولي، حيث كانت في رحلة تفتيش لمعدات الملاحة الأرضية".

وأضاف: "أظهرت لقطات فيديو أن الطائرة واجهت اضطرابا محتملا على ارتفاع 1100 قدم تقريبا، بعد هبوط طائرة إيرباص A350، التي حطت على المدرج 30R الموازي".

وكان الطيار ويليام بلاكبيرن، من منطقة دوغلاس في جزيرة آيل أوف مان، من بين الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أغسطس 2015

بالفيديو .. تحطم طائرة أثناء عرض جوي

المزيد

25 أغسطس 2016

تحطم أكبر طائرة في العالم

المزيد

31 ديسمبر 2017

مقتل 6 في تحطم طائرة بأستراليا

المزيد

12 يوليو 2015

تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية في لبنان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

القبض على المتلاعبين بأسعار المياه بالشرقية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة