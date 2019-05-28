الكشف عن سبب تحطم طائرة في دبي

دبي- الوكالات

قال تقرير أولي إن الطائرة التي تحطمت بالقرب من مطار دبي الدولي في 16 من الشهر الجاري، متسببة بمقتل أربعة أشخاص، ربما تكون قد أصيبت باضطراب جراء تيارات هوائية تسببت بها طائرة أخرى.

وتعود ملكية الطائرة (دي أي- 62) الصغيرة ذات المقاعد الأربعة لشركة خدمات "فلايت كاليبرايشن" لفحص ومعايرة الأنظمة المساعدة في الطيران، ومقرها في مقاطعة ساسكس ببريطانيا.

وقال محققون فرنسيون إن لقطات فيديو أظهرت أن الطائرة "صادفت اضطرابات هوائية محتملة" جراء مرور طائرة إيرباص كانت تهبط على مدرج مواز في 16 مايو.

وتجري الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقا للتوصل لخلاصة نهائية بشأن أسباب الحادث.

وقال بيان على موقع" بيرو ديكويتس أي داناليسيس" إن طائرة دايموند دي أي-62، تعرضت لحادث مميت أثناء اقترابها من المدرج 30L في مطار دبي الدولي، حيث كانت في رحلة تفتيش لمعدات الملاحة الأرضية".

وأضاف: "أظهرت لقطات فيديو أن الطائرة واجهت اضطرابا محتملا على ارتفاع 1100 قدم تقريبا، بعد هبوط طائرة إيرباص A350، التي حطت على المدرج 30R الموازي".

وكان الطيار ويليام بلاكبيرن، من منطقة دوغلاس في جزيرة آيل أوف مان، من بين الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث.