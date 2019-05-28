لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

عواصم - الوكالات

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن هبوط طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة الدولي لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية.

وكتب حساب قناة قطر اليوم، "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر"، ثم أرفق بها صورة للطائرة.

وغرد عضوان الأحمري، الصحفي السعودي، ورئيس موقع "إندبندنت عربية"، قائلا: "وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت 18 مايو، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس… 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

وقال محلل الطيران، أليكس ماشيراس، والذي يقدم تقارير عن الطيران عبر شبكة "سكاي نيوز"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري تهبط في مطار جدة ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر".

وأكد في تغريدة أخرى أن الطائرة كانت تحمل وفدا دبلوماسيا قطريا، حضر قبل المحادثات بشأن القمتين الخليجية والعربية.

وأشار في تغريدة ثالثة إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي تواجد على متن الطائرة حط بمدينة جدة، وأنها عادت أدراجها إلى الدوحة خالية، حيث قال: "الساعة ٢ صباحا بعد نزول الوفد الدبلوماسي القطري في جدة، تعود الطائرة الأميرية خالية من الركاب إلى الدوحة محلقة فوق الأجواء السعودية".

وكانت الخارجية القطرية، قالت على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايور الجاري.

وتعد تلك المرة الثانية التي تهبط فيها طائرة قطرية تقل على متنها دبلوماسيين على الأراضي السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حيث مثل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، بلاده في القمة الخليجية 39 والتي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد 9 ديسمبر.