الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إيران تجدد الدعوة لمعاهدة عدم الاعتداء في الخليج

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:53 م بتوقيت مسقط

إيران تجدد الدعوة لمعاهدة عدم الاعتداء في الخليج

 

عواصم - الوكالات

أكد سفير إيران لدى باريس بهرام قاسمي، استعداد بلاده الدائم للحوار وتبديد اللبس في طبيعة العلاقات مع بعض دول الخليج، مشددا على أنه لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران الدفاعية.

واتهم قاسمي "الآخرين بأنهم هم الذين لم يلبوا لغاية الآن دعوة إيران الخيرة لإزالة التوتر والعمل لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".

ونقلت السفارة الإيرانية في باريس عن قاسمي في مؤتمر "نزع التوتر في الخليج"، المنعقد في مجلس الشيوخ الفرنسي قوله: "السلاح النووي لم يكن مدرجا أبدا في أي وقت من الأوقات في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا مكان إطلاقا للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية الإيرانية".

وأضاف: "هذه القضية فضلا عن كونها موثقة بفتوى قائد الثورة الإسلامية، تم إثباتها عبر الاتفاق النووي وبتنفيذ إيران تعهداتها في إطاره المنصوصة في التقارير الـ14 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: إيران كررت على الدوام خلال الأعوام الماضية استعدادها لعقد معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج من أجل بناء الثقة والمساعدة بإزالة الهواجس الناجمة عن إيحاءات التخويف من قبل الآخرين.

وأضاف، أن إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يمكنه أن يتسق مع الواقع حينما يتم الأخذ بنظر الاعتبار مصالح جميع دول الخليج.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني،كيوان خسروي، أنه مثلما تم الإعلان في بيان مجلس الأمن القومي وما أعلنه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فإن طهران ماضية في تعليق التزاماتها في الاتفاق النووي بشكل متوالي ومرحلي حتى عودة أوضاع بيع النفط والتعاملات المصرفية إلى ما كانت عليه قبل انسحاب واشنطن على نحو آحادي من الاتفاق النووي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 ديسمبر 2016

السلطنة تجدد أمام مؤتمر "الأمن النووي" الدعوة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

المزيد

21 مايو 2015

إيران تجدد تمسكها بـ"الندية" وإلغاء بند "التفتيش" مع بدء العد التنازلي لانتهاء "مهلة النووي"

المزيد

27 مايو 2019

أول تعليق روسي على "عدم الاعتداء على دول الخليج"

المزيد

22 نوفمبر 2018

إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية في الخليج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأسواق السمكية في أواخر رمضان.. وفرة في المعروض وانخفاض بالأسعار

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

افتتاح 140 كيلومترا من ازدواجية "أدم - ثمريت".. غدا

الاقتصاد - محلي

القبض على المتلاعبين بأسعار المياه بالشرقية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة