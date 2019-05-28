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تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

الثلاثاء 28 مايو 2019 11:30 ص بتوقيت مسقط

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

مسقط - العمانية

أَصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، قرارا يقضي بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وستكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 من يونيو وإلى نهاية يوم 3 من شوال، والذي قد يصادف يوم الجمعة أو يوم السبت 7 أو 8 من يونيو في ضوء ما تقرره الجهات المختصة بشأن رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2019 م.

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، ستكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق 4 يونيو وحتى نهاية يوم الخميس 6 يونيو.

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