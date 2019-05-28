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غيمُ أمل

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

غيمُ أمل

 

سماح الضاهر | سوريا

 

عندما يلتقي الممكنُ بالمستحيل

 و يصبُ الخيال في مجرى الحقيقة

لالتقيك حلماً

كادَ يضيع 

هكذا انا و انت

في صخبِ المكان

و جنونِ اللحظات

في تمردِ الحب

ِ على أنانا معا

اُشعلت شعلةً من عشق

اختزلت الحياةَ بلحظات

و خطفت من عمرِ الزمن ...ومضة

ثارت على المعقول و اللامعقول

 لتعلن انتصارها

 المحفوفِ بالمخاطر

اعترف لك الآن

انني اضعف من أن  احتمل

بعدك ...

و انتَ الحاضرُ في القلب

وجهكَ المرسومُ  في دفاتري

و في حبرِ أقلامي...

في حلمي و صحوي 

و عشقك المجنون

 في خبايا الروح

ما زالَ يندهني

كانهُ الماءُ في صحراءِ الغياب

و النفسُ في اختناقِ الصمت 

و الغيمُ الهاطلُ املاً

في جفافِ المشاعر

و وحشةِ الفراغ

المعربشِ على ليالي

الناطقةِ بك

رغمَ المسافات

و تربعِ الرحيل

دوماً على

مجرى حياتي .

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