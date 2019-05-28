سماح الضاهر | سوريا
عندما يلتقي الممكنُ بالمستحيل
و يصبُ الخيال في مجرى الحقيقة
لالتقيك حلماً
كادَ يضيع
هكذا انا و انت
في صخبِ المكان
و جنونِ اللحظات
في تمردِ الحب
ِ على أنانا معا
اُشعلت شعلةً من عشق
اختزلت الحياةَ بلحظات
و خطفت من عمرِ الزمن ...ومضة
ثارت على المعقول و اللامعقول
لتعلن انتصارها
المحفوفِ بالمخاطر
اعترف لك الآن
انني اضعف من أن احتمل
بعدك ...
و انتَ الحاضرُ في القلب
وجهكَ المرسومُ في دفاتري
و في حبرِ أقلامي...
في حلمي و صحوي
و عشقك المجنون
في خبايا الروح
ما زالَ يندهني
كانهُ الماءُ في صحراءِ الغياب
و النفسُ في اختناقِ الصمت
و الغيمُ الهاطلُ املاً
في جفافِ المشاعر
و وحشةِ الفراغ
المعربشِ على ليالي
الناطقةِ بك
رغمَ المسافات
و تربعِ الرحيل
دوماً على
مجرى حياتي .