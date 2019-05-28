جلالة السلطان يهنئ رؤساء أذربيجان وأثيوبيا والنيبال

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق اضطراد التقدم والازدهار.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة العيد الوطني لبلادها. ضمنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامتها بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلادها الصديق المزيد من التقدم والنماء.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال بمناسبة العيد الوطني لبلادها. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني والتمنيات لفخامتها بوافر الصحة والسعادة ولشعب بلادها الصديق باضطراد التقدم والازدهار.