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حياة الفهد وأحمد الجسمي يتألقان في "حدود الشر"

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:37 ص بتوقيت مسقط

احمد الجسمي
حياة الفهد

 

الكويت - الوكالات

أظهرت الفنانة الكويتية حياة الفهد والممثل الإماراتي أحمد الجسمي تألقا في مسلسل "حدود الشر"، الذي يبث على عدد من القنوات الخليجية.

والعمل الدرامي الذي يعرض خلال شهر رمضان، تقع أحداثه في فترة الستينيات داخل الكويت من خلال قصة إنسانية مشوقة، عن امرأة (حياة الفهد) تمتلك من محاريث الشر الكثير والكثير، تتسبب في تدمير كل من حولها، إلا أنّ كل ذلك يتحول بعد وقوع مفاجأة. وهذا العمل يحمل في ثناياه قضايا اجتماعية معاصرة، ليطرحها برؤية جديدة، وفقاً لصناعه العمل الذي يحمل في ثناياه قضايا اجتماعية معاصرة، ليطرحها برؤية جديدة، العمل من إخراج أحمد دعيبس وتأليف محمد خالد النشمي.

وبدأ تصوير الحلقات في ديسمبر 2018، والعمل من إنتاج المجموعة الفنية، في حين تتشارك في بطولته كوكبة من الفنانين تضم: إنتصار الشراح وياسة وغرور ومحمد عاشور ونورا وإيناس طالب ومحمد الانصاري وعبد العزيز النصار وهنادي الكندري وشيماء علي.

وحياة الفهد ممثلة كويتية صاحبة رصيد فني كبير، ولدت في منطقة شرق الكويت عام 1948م، وانتقلت مع عائلتها إلى مدينة المرقاب وهي في الخامسة من عمرها، ثم فقدت والدها، ولم تكمل دراستها في مدرستها الابتدائية، لكنها أتقنت القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية أيضاً، عملت في إحدى المستشفيات، زار الفنان بو جسوم المستشفى التي كانت تعمل بها حياة وقتئذ وتحدث معها حول ميولها الفنية وكانت فرصتها لدخول عالم الفن وقتها، رفضت والدتها في البداية رفضا قاطعا أن تعمل حياة في مجال الفن، وافقت في النهاية بصعوبة مع وضع شروط أن يرافقها شقيقها خلال التصوير بعد أن قام بإقناعها.

أما أحمد الجسمي فهو منتج وممثل إماراتي ولد في 3 مارس 1962م بالشارقة، بدايته الفنية كانت على خشبة المسرح، كما شارك في ورش عمل مسرحيات متعددة، قدّم خلال مسيرته العديد من الأعمال المسرحية على المستوى المحلي والخليجي والعربي، ثم تحوّل إلى الدراما التلفزيونية، وعمل في العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية من خلال إذاعة أبو ظبي، شارك في مهرجان قرطاج المسرحي وحصل على جائزة أفضل ممثل عن مسرحية "مقهى أبو حمدة" التي أخرجها المسرحي العراقي جواد الأسدي.

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