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تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من سلامة الأغذية خلال العيد

بلدية صحار تبحث التحضيرات لتنظيم "هبطة عيد الفطر" بساحة "السوق المركزي"

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:32 ص بتوقيت مسقط

بلدية صحار تبحث التحضيرات لتنظيم "هبطة عيد الفطر" بساحة "السوق المركزي"

صحار- الرؤية

عقدت إدارة الشؤون الصحية التابعة لبلدية صحار اجتماعا تحضيريا للتجهيز والإعداد لهبطة عيد الفطر المبارك، والتي ستقام بساحة السوق المركزي للخضروات والفواكه حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تجهيزات البلدية لإقامة الهبطة ومناقشة النواحي التنظيمية المتعلقة بها، وإجراءات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وغيرها.

وتم التطرق في الاجتماع إلى جاهزية موقع هبطة العيد بساحة سوق الخضار المركزي حيث إن الموقع مزود بمظلات لبيع المواشي المحلية وسيتم تخطيط عدد كافٍ من مواقف السيارات، ويتمتع موقع الهبطة بمساحة واسعة وتقلل من حالات الازدحام وعرقلة الحركة المرورية، حيث يستوعب المكان أعدادا كبيرة من المستهلكين والباعة، كما إن الموقع يسهل على المستهلكين عناء المسافة؛ لقربه من المسلخ المركزي ومن السوق المركزي للخضار والفواكه وموقع الحظائر وسوق الأعلاف.

وفي جانب آخر، تستعد بلدية صحار ممثلة في إدارة الشؤون الصحيّة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال التفتيش ومراقبة الأغذية وتوعية المستهلكين للذبح في المسلخ المركزي، كما تعمل بنفس الوتيرة لما بعد العيد من خلال تهيئة فرق العمل المناوبة خلال أيام العيد السعيد، وتكثيف حملات النظافة للتخلّص المباشر من مخلفات الذبائح وغيرها من بقايا الأطعمة والإسراع في نقلها إلى موقع المردم.

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