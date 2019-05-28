بالصور.. أبراج من كرات التنس تتحدى الجاذبية

ترجمة– رنا عبد الحكيم

أنشأ أحد الفيزيائيين أبراجا من كرات التنس المكدسة المبنية بأشكال تتحدى الجاذبية دون استخدام لاصق أو غراء أو أي مادة لاصقة، فقط اعتمد على الاحتكاك بين الكرات.

وقام البروفسور أندريا روجافا من جورجيا ببناء الأبراج في مكتبه؛ حيث وجد أن قوى الاحتكاك والموازنة وحدها يمكن إبقاء الهياكل غير التقليدية في وضع مستقيم. وقد نجح في إنشاء برج رفيع من تسعة طوابق يتكون من 25 كرة فقط ويمكن أن يستكمل بنائه ليكون أطول من ذلك، على ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووصف البروفسور نفسه بأنه "لاعب تنس متحمس"، وتحدث إلى مجلة عالم الفيزياء قائلا: "لدى في مكتبي حوالي 20 كرة تنس ولذا قررت تجربة بناء بعض الأهرامات بكرات التنس".

وابتكر روجافا هرما من أربع مستويات له قاعدة على شكل مثلث، مع عشر كرات في القاعدة وست كرات في المرحلة التالية، ثم ثلاث كرات، وأخيرا كرة واحدة على القمة. وأضاف البروفسير روجافا: "عندما أزلت الكرات الثلاث الموجودة في الزاوية من الطبقة السفلية، إضافة إلى الكرة العليا، وانتهى الأمر ببناء جميل متناظر يضم 16 كرة بثلاث جوانب سداسية وثلاثية مثلثة".

ويؤكد البروفيسور أن كلمة السر في هذا النجاح "الاحتكاك"، فبدونه لن يكون هناك توازن وستسقط الكرات. وتساءل البروفسيور عما إذا كان اكتشافه يمكن أن يتحول إلى لعبة من نوع ما مع وجود لاعبين مطالبين ببناء هياكل معقدة من هذه الكرات.