527 مليون ريال قيمة التداول العقاري في الباطنة

صحار - الرؤية

أبرزَ التقريرُ الإحصائيُّ السنويُّ لوزارة الإسكان العديدَ من المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان في مختلف محافظات السلطنة خلال 2018. وأوضح التقرير أنَّ الوزارة خططت 4220 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظة شمال الباطنة؛ منها: 3871 قطعة أرض للاستعمال السكني، و40 قطعة للاستعمال التجاري، و8 قطع أراضٍ للاستعمال السكني التجاري، و301 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.

كما شهد العام الماضي توزيع 2174 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بنفس المحافظة، منها 1525 قطعة أرض للاستعمال السكني، و95 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و222 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و36 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و296 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.

وبلغ حجم التداول العقاري في محافظة شمال الباطنة خلال 2018م أكثر من 239 مليون ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 5 ملايين ريال عماني من خلال إنجاز 25987 تصرفاً قانونيًّا؛ حيث تمَّ إبرام 12847 عقداً للبيع و221 عقداً للمبادلة و2547 عقداً للرهن و3487 عقداً للهبة و3473 عقداً للإرث وإبرام 1090 عقداً لفك الرهن و2322 عقداً للقسمة، في حين بلغ عدد الملكيات الصادرة بالمحافظة 41376 سند ملكية خلال العام الماضي.

وخططت الوزارة 2709 قطع أراضٍ بمختلف الاستعمالات بمحافظة جنوب الباطنة في 2018؛ منها: 1711 قطعة أرض للاستعمال السكني، و107 قطع أراضٍ للاستعمال التجاري، و40 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و246 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و605 قطع أراضٍ للاستعمال الحكومي، كما تم توزيع 3521 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بنفس المحافظة؛ منها: 3165 قطعة أرض للاستعمال السكني، و67 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و40 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و34 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و215 قطعة أرض للاستعمال الحكومي.

وبلغ حجم التداول العقاري في محافظة جنوب الباطنة خلال العام 2018م أكثر من 288 مليون ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 6 ملايين ريال عماني من خلال إنجاز 19032 تصرفاً قانونيًّا؛ حيث تمَّ إبرام 10589 عقداً للبيع، و157 عقداً للمبادلة، و2802 عقداً للرهن، و2461 عقداً للهبة، و533 عقداً للإرث، وإبرام 1214 عقداً لفك الرهن، و1276 عقداً للقسمة، في حين بلغ عدد الملكيات الصادرة بالمحافظة 33302 سند ملكية خلال العام الماضي.