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ترامب في اليابان: التوترات التجارية تخيم على زيارة الـ200 عام

الإثنين 27 مايو 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

ترامب في اليابان: التوترات التجارية تخيم على زيارة الـ200 عام

طوكيو - الوكالات

التقَى الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترامب مع إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، أمس، في مراسم زيارة رسمية خيَّمت عليها التوترات التجارية بين الحليفين. وقال ترامب في حفل العشاء: مر ما يزيد على 200 عام على حدث كهذا.. إنَّه لشرف عظيم لي أن أكون ممثلا للولايات المتحدة.

ولعب ترامب الجولف، أمس الأحد، مع آبي، وحضرا دورة في بطولة للسومو. وأبدى الزعيمان صداقة بهدف إظهار قوة التحالف الأمريكي الياباني لكن ثارت بينهما خلافات حول التجارة وكوريا الشمالية.

واستقبلَ إمبراطور اليابان الجديد وزوجته التي درست في جامعة هارفارد ترامب في القصر الإمبراطوري في طوكيو في مراسم رسمية نقلها مباشرة التليفزيون الياباني. وأصبح ترامب أول شخصية أجنبية كبيرة يستقبلها الإمبراطور الجديد منذ تنصيبه هذا الشهر خلفا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذي تنحى في أول خطوة من نوعها لإمبراطور ياباني منذ قرنين. وانحنى ترامب انحناءة بسيطة وسلم هو وزوجته ميلانيا على الإمبراطور وزوجته قبل أن يدخلوا القصر، حيث التقوا مع رئيس الوزراء شينزو آبي وزوجته أكي وآخرين.

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