أول تعليق روسي على "عدم الاعتداء على دول الخليج"

عواصم - الوكالات

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم الاعتداء دول الخليج.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي، يوم الاثنين، في موسكو: إنها "يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات".

وأوضح ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لمقترح نظيره الإيراني على دول المنطقة إبرام اتفاق عدم اعتداء: أن "الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا ابعض ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن إيران عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة.

وأكد ظريف، خلال لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج. وقال إن إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، أمر "خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي".